Vêtements et denrées alimentaires, un important afflux de dons au presbytère de la Cathédrale

PAPEETE, le 27 décembre 2018 - ​Le presbytère de la Cathédrale de Papeete est plein à craquer de denrées alimentaires et de vêtements en tout genre. La conséquence d'un afflux supplémentaire de dons de la part de particuliers mais aussi d'entreprises du fenua. "On sait que les fêtes de fin d'années sont souvent l'occasion pour les gens de réaliser de bonnes actions pour les personnes qui sont en difficulté", a indiqué Hinano, secrétaire bénévole.



Les va-et-vient sont incessants depuis plusieurs jours du côté du presbytère de la Cathédrale à Papeete. Entre les particuliers qui déposent des dizaines de sacs ou de cartons remplis de vêtements en tout genre, et des entreprises qui livrent des plateaux d'œufs et toutes sortes de denrées alimentaires, il restait très peu de place ce jeudi dans le presbytère qui faisait office d'entrepôt.



"On reçoit des personnes, et des entreprises toute l'année qui nous amènent des vêtements, de la nourriture, des produits hygiéniques, ou des médicaments. Mais c'est vrai que pendant les fêtes de fin d'année c'est le rush. Les gens font leur vide-grenier, et au lieu de jeter leurs affaires à la poubelle ils pensent à les déposer ici pour qu'ils puissent servir à des personnes qui n'ont pas les moyens de s'en acheter", explique Eléonore, secrétaire bénévole.



"On va dire que l'on vient se donner bonne conscience pour les fêtes de Noël", confie quant à elle Maeva en déposant un carton rempli de chemises. Avant d'ajouter, "si on peut rendre service et faire plaisir à des personnes dans le besoin c'est toujours mieux que ne rien faire pour eux."