Vers une meilleure desserte des Marquises nord

Tahiti, le 26 juin 2025 - Ce jeudi, à la présidence, le ministre en charge des transports aériens, Jordy Chan, a annoncé la signature d'un nouvel avenant au contrat de délégation de service public attribué à la société Air Tahiti, concernant la desserte des îles Marquises nord. En effet, le ministre annonce à compter du 1er juillet un alignement de la franchise bagage à 15 kg jusqu'à Ua Pou et Ua Huka, ainsi qu'un renforcement de la fréquence des vols dans cette partie de l'archipel.



Ce jeudi, à l'occasion d'une conférence de presse dédiée, le ministre des Grands travaux, de l'Équipement, en charge des Transports aériens, terrestres et maritimes, Jordy Chan, a annoncé la signature d'un avenant au contrat de Délégation de service public (DSP) du transport aérien interinsulaire des îles Marquises, attribué à la société Air Tahiti depuis le 1er novembre 2022. Un besoin qui répond, selon le ministre, à des problématiques remontées par les élus de la commune : “Il y a quelques mois, j'ai effectué une mission sur l'île de Ua Pou, et pendant la mission les élus de la commune, ainsi que les élus de l'assemblée issus de la majorité, nous ont indiqué que la population avait des difficultés pour se rendre sur l'île de Ua Pou”, explique le ministre. “Ils nous avaient également indiqué que l'île de Ua Huka était particulièrement touchée par cette problématique parce qu'elle fait partie d'une triangulaire de desserte entre Ua Huka, Ua Pou et Nuku Hiva, qui implique que la majeure partie des sièges – qui aujourd'hui sont fournis par le Twin-Otter – sont accaparés par la population de ces deux dernières îles.”



C'est pourquoi, à compter du 1er juillet, la desserte des îles Marquises du nord sera renforcée : Ua Pou et Ua Huka seront desservies – en haute saison – cinq fois par semaine au lieu de quatre précédemment. “Ce qui nous permettra d'augmenter de 20% l'offre de siège sur ces îles”, assure Jordy Chan. “On va également augmenter, de manière encore plus substantielle, le nombre de sièges pour l'île de Ua Huka en reprogramment les vols sur les îles des Marquises nord, pour privilégier les vols directs entre Nuku Hiva et Ua Huka.”



Une augmentation tarifaire pour seulement 5% des usagers



Quant aux tarifs, le ministre promet qu'aucune modification n'est prévue sur les trajets les plus fréquentés du réseau, à savoir Nuku Hiva-Ua Pou et Nuku Hiva-Ua Huka. “Le tarif maximal est et restera fixé à 9.000 francs sur ces tronçons. Par contre, sur celui entre Ua Pou et Ua Huka, le tarif maximal passera de 8.000 à 9.000 francs”, prévient le ministre. “Nous avons constaté des pratiques frauduleuses chez certains usagers qui consistaient à prendre ce billet d'avion pour se rendre à Nuku Hiva à des tarifs plus faibles que le tarif qui devrait être payé.” Et Jordy Chan souligne : “Cela devrait néanmoins concerner moins de 5% des usagers sur l'ensemble du réseau des Marquises nord. Et puis dans tous les cas de figure, ces derniers bénéficieront de vols plus fréquents entre Ua Pou et Ua Huka puisque l'on va doubler la fréquence de vols entre ces deux îles.”



Enfin, dernière mesure portée par cet avenant : l'homogénéisation de la franchise à bagages. En effet, jusqu'à ce jour, la franchise à bagages sur le trajet Papeete-Nuku Hiva est de 15 kg, tandis que sur les trajets Nuku Hiva-Ua Pou et Nuku Hiva-Ua Huka, elle est fixée à seulement 10 kg. Un non-sens que le ministre souhaite corriger : “Nous allons aligner la franchise à bagages en passant de 10 à 15 kg sur tout le tronçon, donc de Papeete jusqu'à Ua Pou et Ua Huka.”