Vers une autonomie alimentaire des Tuamotu avec le projet "SATAAP"

Tahiti, le 23 août 2024 – Le ministre Taivini Teai a procédé, ce jeudi, au lancement officiel du projet "SATAAP". Un projet innovant co-financé à hauteur de 50% par l'Etat qui vise à renforcer la production locale et à améliorer la sécurité alimentaire aux Tuamotu en s'appuyant sur les savoirs ancestraux.





Une biodiversité préservée, des savoir-faire traditionnels valorisés, une sécurité alimentaire renforcée et une dépendance aux importations réduite, c'est l'objectif du projet SATAAP (sécurité alimentaire et transition agroécologique des atolls de Polynésie). Soutenu et co-financé par l'Etat dans le cadre du dispositif "Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires", France 2030, ce projet innovant s'inspire des connaissances ancestrales pour construire un avenir alimentaire mieux adapté aux spécificités de chaque atoll des Tuamotu. En collaboration avec les scientifiques et les agriculteurs locaux, les tavana de ces communes sont des acteurs clés dans ce projet. Onze atolls pilote devront ainsi définir les stratégies les mieux adaptées pour intégrer plus de produits agricoles dans la part des aliments servis dans le menu des enfants scolarisés de leur atoll. Ce projet ambitieux pourra ainsi inspirer d'autres communes d'autres archipels à emboiter le pas des Tuamotu.