Vers une annulation du procès de Pouvanaa a Oopa

Sandro Stephenson, arrière-petit-fils de Pouvanaa a Oopa : « De là-haut, grand-père doit être satisfait »



« Je pense à notre famille, à tous ceux qui avaient initié une tentative de révision dans les années 1990. Je pense beaucoup à eux parce que c’était un objectif de toute une vie. On a grandi dans cet esprit de travailler à la révision. Ce n’est pas encore fini, il reste la décision finale mais mon grand-père était un homme de foi, un homme qui avait un grand respect envers la justice. Il s’est toujours battu pour la justice. Aujourd’hui, il a eu raison de nous inculquer cette image de confiance envers la justice. Ce n’est pas un combat, c’est 40 ans d’insistance. Dans un combat, il y a toujours un gagnant et un perdant. Là, tout le monde est gagnant, le pays est gagnant, l’Etat aussi. On est en train de remettre les choses en place. Je pense à grand-père. Je pense que de là-haut il doit être satisfait de ce qui s’est passé aujourd’hui. »











Emmanuel Piwnica avocat près la cour de cassation



« C’était une mascarade de procès, une caricature, une parodie de justice. C’était un moyen de mettre à l’écart un opposant politique que l’on trouvait gênant et on a malheureusement utilisé l’autorité judiciaire pour ce faire. Tout cela est une véritable mascarade et n’a eu d’autre but qu’un combat politique. C’était la naissance de la Vème République. Pouvanaa faisait partie des gens que l’on considérait comme dangereux, pourquoi ? parce que c’était quelqu’un de raisonnable, quelqu’un de réaliste, quelqu’un de convenable, qui s’exprimait selon les voix de droit légales. Comme il était considéré comme dangereux, on a profité de troubles, que l’on a suscité, pour le mettre à l’écart en le mettant en prison. C’est une technique classique : on crée des troubles, on fait un peu d’émeute, on dit qu’on va mettre le feu à la ville, on va chez Pouvanaa, comme par hasard on trouve des armes



Heureusement, il y a eu une grâce, puis une amnistie et une première demande de révision. Maintenant, il y a cette nouvelle demande de révision, où les suppléments d’instruction ont établi qu’à aucun moment Pouvanaa n’a donné quelque ordre que ce soit de mettre le feu à la ville. C’est aujourd’hui établi.



Que va-t-il se passer si la condamnation est annulée ?



La loi prévoit que si les intéressés sont encore en vie, on peut refaire le procès. Si l’intéressé, et c’est le cas, est mort, la cour de révision constate qu’il n’est pas coupable et elle décharge sa mémoire. Dans ce cas, la condamnation sera annulée et la mémoire de Pouvanaa a Oopa sera déchargée de cette condamnation. Cela signifie qu’il est mort innocent.







Moetai Brotherson, député (GDR) : « C’est la fin d’une injustice coloniale »



« Je suis ému parce que Pouvanaa, ce n’est pas un inconnu pour moi, c’est un compagnon de lutte de mon grand-père maternel, Jacques Tauraa, fondateur du RDPT avec lui. C’est l’histoire qui rencontre la justice, enfin. Ca fait du bien et ça fait mal à la fois. C’est la fin d’une injustice coloniale, il faut le dire. C’est l’histoire coloniale qui est jugée aujourd’hui. C’est assez rare que l’avocat général aille dans ce sens-là directement. Il faut le souligner et il faut s’en féliciter. »







Maina Sage, députée (UDI) : « Un grand moment d’émotion pour toute la Polynésie »



« C’est un grand moment d’émotion pour toute la Polynésie. Les conclusions sont très favorables à l’annulation. Entre le fait et le droit, il y a des évidences qui sont démontrées aujourd’hui au nom de la mémoire de Pouvanaa et au nom aussi de la justice. C’est ce que je retiendrai, je pense que tout le monde sortira grandi de l’annulation de cette condamnation. Je garde en mémoire ses paroles à la fin de sa vie : la France est une grande nation, je sais qu’un jour elle me rendra justice. J’espère que la justice sera à la hauteur de cette attente. »