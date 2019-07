Vers un « retour des terres » aux Australes

Quel était l’objet de cette réunion ?



"Nous voulions évoquer les perspectives à travers le schéma directeur que nous sommes en train de construire pour le foncier en Polynésie. Nous avons présenté la situation particulière de Rurutu et de Rimatara dont les parcelles de terre sont gérées à plus de 65 % par le Pays alors que ces terres ont fait l’objet de PV de bornage dans les années 1950. Nous avons donc proposé aux deux conseils municipaux et après concertation auprès des professionnels du tribunal foncier et des notaires et géomètres, un projet de loi de Pays qui va proposer le retour de ces terres à des revendiquant issus de la famille de celui qui est attributaire ou signataire du PV de bornage de 1952. Cette procédure simplifiée sera présentée dans une loi de Pays à partir du mois de septembre. L’objectif est de confirmer la présence sur ces terres de familles de Rurutu et Rimatara qui y vivent déjà et qui ont continué à jouir de leurs propriétés familiales dans la tradition orale en dehors des titres de propriété officiels. Ce dispositif innovant et novateur, bien sûr, intéressé la ministre et nous avons évoqué toutes les mesures qui ne sont pas encore complètement validées mais qui pourraient venir plus tard pour accompagner la sortie de l’indivision."





