Vers la légalisation du MMA au fenua

En Polynésie, il n'en est pas encore de même. Les aficionados de ce sport devront encore attendre pour voir les premiers combats professionnels de MMA. Pour l’heure, Christelle Lehartel souhaite prendre son temps avant d'affilier ce sport à une fédération polynésienne. La fédération polynésienne de lutte, qui doit s’affilier à la fédération internationale de MMA (IMMAF) est pour l’heure la seule fédération à avoir répondu à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la direction de la Jeunesse et des Sports en mai dernier. Les services du ministère des Sports examinent aujourd’hui la candidature de la fédération de lutte, le temps également de rassurer la population et les jeunes pratiquants de cette discipline.



Concrètement, la « légalisation » du MMA en Polynésie passera par l’octroi d’une délégation de service public (DSP), par arrêté pris en conseil des ministres, si la fédération polynésienne de lutte remplit les conditions pour assumer l’encadrement et la formation à la discipline en Polynésie. Une décision qui pourrait intervenir lors du prochain renouvellement des DSP après le 21 octobre prochain, ou lors de leurs validations au 1er janvier 2020.



« Rassurer » sur la pratique de cette discipline où coups de pied, de poing, de genou et de coude, des coups au sol, des étranglements et des clés sont autorisés, était donc clairement le maître-mot de cette réunion pour la ministre et les spécialistes de la discipline. Pour ces professionnels, le meilleur moyen de rassurer sur le MMA est indéniablement de structurer la discipline, d'établir des règles, de former des professeurs compétents, des juges… Tout cela encadré par une structure rigoureuse et sérieuse.



Du côté des sportifs, l'un des ténors polynésiens de la discipline, Henri Burns, a bon espoir que la population soit rassurée et que des règles soient bientôt édictées en Polynésie. "J'espère vraiment que la pratique du MMA devienne un moyen pour cette jeunesse qui veut s'en sentir. Merci Madame la ministre de nous entendre !".