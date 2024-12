Vénus toujours en tête du championnat

Tahiti, le 1er décembre 2024 - Pour la reprise du championnat, l'AS Pirae recevait vendredi soir l'AS Vénus à Pater. Plus réalistes, les coéquipiers de Teaonui Tehau ont su se mettre à l’abri en première mi-temps en inscrivant deux buts. Avec cette victoire (3-1), ils confortent leur première place au classement de la Ligue 1 Vini.



Le match entre Pirae et Vénus à Pater, vendredi soir pour la 7e journée de Ligue 1, revêtait une importance capitale dans la course au titre, car c’était le leader du championnat qui se déplaçait chez le troisième, avec seulement trois petits points d’avance et un match en plus. Une occasion pour l’équipe de Pirae de prendre la première place.



Avec la volonté de monopoliser le ballon et de le faire circuler entre les lignes, les hommes de Vatea Terai, le coach de Pirae, tentaient d’animer le jeu dès les premières minutes. Grâce à une défense très bien organisée et des relances de jeu propres, les visiteurs contrôlaient les assauts de leurs adversaires. Les joueurs de Vénus se créaient même de franches occasions avec de longs ballons coupant souvent le milieu de terrain. Et c’est bien eux qui ouvraient le score à la 21e minute. Après une longue ouverture, c’est le capitaine Teaonui Tehau, tout fraîchement rentré de sa campagne internationale avec les Toa Aito, qui se débarrassait du gardien de Pirae pour mettre le ballon au fond des filets : 1-0. Rien d’alarmant pour les locaux qui continuaient de se créer des occasions, mais pas assez nettes. “On a réussi à avoir quelques occasions pour revenir, mais on ne s’est jamais mis dans de bonnes conditions pour avoir plus de réussite”, déclarait le coach de l’AS Pirae à l’issue du match.



Domination de Vénus



C’est au contraire l’AS Vénus qui enfonçait le clou à quelques minutes de la fin de la première mi-temps. Avec un énième ballon récupéré dans l’entrejeu, Manuarii Shan, décalé dans le couloir droit, rentrait dans la surface de réparation, fixait deux défenseurs et délivrait une petite passe somptueuse pour Eddy Kaspard, qui piquait son ballon pour le mettre dans le petit filet. Le gardien Taumihau Tiatia ne pouvait rien faire et le score était de 2 à 0 à la mi-temps.



Une première période réaliste pour les leaders, dont le plan de jeu respecté par tous les joueurs permettait à l’équipe d’avoir une avance confortable à la pause. “On avait une tactique en place, le coach nous avait dit que Pirae faisait bien circuler le ballon et que si on les laissait venir en faisant un bloc bas et qu’on gardait de la profondeur, on pourrait contre-attaquer avec de longs ballons pour trouver nos flèches devant. On a tous respecté les consignes et ça a payé”, nous détaillait le milieu de terrain international, Teaonui Tehau.



Un collectif bien rodé avec des individualités fortes, c’est ce qui fait de Vénus une équipe difficile à battre cette saison. Une équipe qui marque beaucoup avec 29 buts depuis le début de la saison, mais qui défend bien aussi, puisqu’elle n’a encaissé que huit buts. “C’est notre force cette année, nous avons une équipe qui s’entend bien, on est comme une famille. Notre collectif est notre force et quand on voit notre public qui se déplace autant, on ne peut que tout donner sur le terrain”, continuait le numéro 8 de Vénus.



Une deuxième mi-temps plus équilibrée



Et les “Allez Vénus !”, scandés par les nombreux supporters, allaient vite porter leurs fruits, puisque c’est à la 51e minute que les joueurs de Mahina mettaient fin à tous les espoirs de retour des joueurs de Pirae. Les coéquipiers de l’attaque, Shan-Tehau, faisaient leur numéro de duettistes, qui se terminait par une magnifique frappe enroulée du pied droit de Shan, au-dessus du gardien. Le ballon finissait sa course dans la lucarne. Le match était plié. Malgré cela, les joueurs de Pirae ne lâchaient rien et reprenaient même le contrôle du ballon. Un dernier sursaut d’orgueil et vingt dernières minutes maîtrisées, conclues par un but tant recherché. Un corner bien tiré venant de la droite par Yohann Tihoni, repris de la tête par Patrick Tepa, mettait un terme à cette rencontre.



“On a fait trop d’erreurs techniques pour pouvoir exister sur ce match. On n’a pas su déséquilibrer la défense pour pouvoir les inquiéter. Dans des matchs comme ça, quand on est trop moyen, on s’expose. On a quand même réussi à mettre en place notre jeu dans les vingt dernières minutes. Il faut qu’on garde ça et qu’on continue à travailler”, déclarait Vatea Terai, l’entraîneur de Pirae.



Une 7e journée de championnat qui a vu un autre match vendredi soir. Tefana recevait Tamarii Punaruu et s’est imposé 6 à 2, se calant tranquillement dans la roue de Vénus en deuxième position au classement. Samedi, c’est Central Sport qui allait s’imposer face à Pueu 3-2. L’AS Mira, quant à elle, s’imposait à domicile face au Taiarapu FC 3-2.



Classement ligue 1 Vini - 7e journée





1

AS VENUS

25

7

2

AS TEFANA

22

7

3

AS DRAGON

21

6

4

AS PIRAE

19

6

5

AS MIRA

17

7

6

AS CENTRAL SPORT

16

7

7

AS PUEU

13

6

8

AS TAMARII PUNARUU

12

7

9

AS TAIARAPU FC

8

7

10

AS MANU URA

7

6







