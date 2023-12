Vénus surprend Pirae en toute fin de match

Tahiti, le 17 décembre 2023 - Le choc au sommet de la 10e journée du championnat de Ligue 1 a été remporté par Vénus qui a marqué l’unique but du match par Teaonui Tehau face à Pirae au bout des arrêts de jeu, samedi soir à Pater. À une journée de la fin de la première phase du championnat, Tefana, Pirae, Vénus, Dragon et Central sont qualifiés pour les play-offs. Punaruu, Temanava et Pueu se disputeront le dernier billet.



Le programme de l’avant-dernière journée de la première phase du championnat de Ligue 1 proposait certes un choc haut de gamme entre Vénus et Pirae, mais d’autres matchs revêtaient un intérêt supérieur dans la mesure où ils étaient décisifs pour la qualification aux play-offs. Vénus et Pirae étaient en effet déjà qualifiés pour le mini-championnat élite en 2e partie de saison et cela s’est ressenti dans le déroulement de la rencontre. Celle-ci n’aura pas été inintéressante mais pas non plus de nature à soulever l’enthousiasme. Elle a souvent manqué de rythme et d’engagement, les deux équipes gérant à leur manière un match sans enjeu, Pirae en tenant le ballon pendant une bonne partie du match, Vénus en étant bien en place dans sa moitié de terrain et en procédant en contre-attaque.



Il y aura bien eu quelques occasions de chaque côté, mais François Decoret dans les buts de Pirae et Tamatiti Patia dans ceux de Vénus n’ont pas cédé. Un premier tournant s’est opéré dans la partie à la 71e minute lorsque Alvin Tehau, qui était rentré à la mi-temps, était expulsé pour des invectives envers l’arbitre. Bien qu’en supériorité numérique, Vénus restait attentiste et cela devait sourire aux blancs, leur capitaine et buteur Teanui Teahau venant battre Decoret de près à la dernière seconde des arrêts de jeu (93e) et alors que la défense de Pirae s’était montrée statique sur l’action. Victoire de prestige pour Vénus, mais défaite sans conséquence pour Pirae compte tenu du fait que la rencontre n’avait aucune incidence sur la suite du championnat.



Auparavant, samedi au stade Pater, Dagon s’était imposé contre Pueu au terme d’un match prolifique en buts et à rebondissements. Pueu ouvrait le score par Franck Papaura en première période, mais Dragon prenait l’avantage à l’heure de jeu par Roman Maihota (58e) et Jacques Tetauira (63e). Raimana Tetuanui ramenait ensuite le score à 2-2 (72e) avant que Jacques Tetauira ne redonne l’avantage à Dragon (74e). Pueu était décidément résiliant et revenait à 3-3 de nouveau par Raimana Tetuanui (82e), mais Dragon avait le dernier mot grâce à Jacques Tetauira (89e) pour s’imposer 4-3. Dragon s’assurait sa place en play-off et si Pueu peut encore espérer y participer, l’équipe de la Presqu’île semble plutôt destinée à jouer le play-in en deuxième partie de saison.



Un décisif Punaruu-Temanava vendredi



En début d’après-midi à Pater samedi, Taiarapu a tranquillement battu Papenoo 4-0 avec un triplé de Owen Teiri et là aussi dans un match sans enjeu, les deux équipes étant déjà condamnées à jouer le play-in avant même leur face-à-face. Central a fait le nécessaire toujours à Pater pour entériner sa place en play-off en battant largement (7-3) les Jeunes Tahitiens avec un quadruplé de Makalu Xowi qui passe 2e au classement des buteurs avec 19 réalisations derrière Roonui Tiniraurii, auteur de 23 buts pour Dragon. Temanava, toujours en course pour les play-offs, a assuré en dominant 4-0 l’Olympic Mahina sur son terrain de Maatea.



Les Tamarii Punaruu ont aussi les play-offs pour objectif, mais le challenge était relevé, samedi, pour le club de la côte ouest avec un déplacement sur le terrain du leader Tefana. Et l’équipe de Raimana Buluc n’a pas vraiment eu le temps de croire en ses chances face à celle de Sébastien Labayen qui menait 3-0 après 25 minutes sur des buts de Tehotu Gitton (17e), Viritua Tiaiho (23e) et François Mu (25e). Punaruu a eu le mérite de réduire le score avant la mi-temps par Sake Wathiepel (41e), mais Tefana donnait de l’ampleur au score en fin de match sur un but de Victor Snow (95e). Mais Punaruu a encore son destin en main pour jouer dans l’élite en deuxième partie de saison. Cela passera par au moins un match nul face à Temanava vendredi sur son terrain de Punaauia. Et peut-être qu’un nul ne suffira pas car Pueu est, mathématiquement, encore en position de devancer Punaruu et Temanava lors de la dernière journée de la première phase. Mais pour cela, la formation de la Presqu’île devra gagner sur le terrain de Tefana, ce qui semble a priori difficile. C’est donc bien plus probablement du côté de Punaauia que l’on connaîtra le sixième qualifié pour les play-offs vendredi soir, soit le vainqueur de la rencontre, un nul qualifiant Punaruu comme déjà mentionné.



Patrice Bastian

Le classement après la 10e journée de Ligue 1

Equipes Pts MJ +/-

1. Tefana 35 10 42

2. Venus 33 10 32

3. Pirae 32 10 32

4. Dragon 29 10 23

5. Central 28 10 18

6. Punaruu 26 10 7

7. Pueu 25 10 4

8. Temanava 23 10 -9

9. Taiarapu 22 10 -6

10. JT 16 10 -24

11. Papenoo 12 10 -66

12. Ol. Mahina 10 10 -53

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 17 Décembre 2023 à 17:26