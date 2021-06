Vénus s'offre la Coupe de Polynésie et prive Pirae du doublé

Tahiti, le 26 juin 2021 – Vénus a dominé, samedi au stade Pater, Pirae en finale de la Coupe de Polynésie sur le score de 2-1. Menés au score, les joueurs de Mahina ont d'abord égalisé par l'intermédiaire de leur capitaine, Teaonui Tehau. Filou a ensuite inscrit le but décisif en prolongation sur un coup-franc direct. Ce succès en Coupe de Polynésie offre également à Vénus le ticket pour disputer la prochaine Coupe de France.



Deux semaines après s'être disputées le titre de champion de Ligue 1, Pirae et Vénus se sont retrouvées, samedi au stade Pater, pour la finale de la Coupe de Polynésie. Il s'agissait du troisième affrontement cette saison entre orange et bleu. Et jusqu'à samedi soir, les joueurs de Mahina n'ont jamais réussi à s'imposer face au double champion en titre (un nul et une défaite). La bande à Teaonui Tehau était donc au revancharde au moment d'aborder cette finale et avait la ferme intention aussi de priver leurs rivaux d'un possible doublé coupe-championnat.



Pas grande chose à signaler en première mi-temps entre deux formations qui se connaissent et se craignent mutuellement. Vénus s'est néanmoins procurés quelques situation sur coup-pied arrêtés et sur des frappes lointaines mais sans plus de danger que ça pour Franck Revel, le portier orange. Pirae pour sa part a bien cru ouvrir la marque peu avant le retour aux vestiaires, mais Benoit Mathon est signalé en position de hors-jeu.



Pirae fait le forcing



Après la pause, Vénus a investi la moitié de terrain de Pirae mais a buté sur une défense orange hermétique. Et puis vient l'heure du coaching. A la 55e minute, Alvin Tehau et Raimana Li Fung Kuee, tous les deux remplaçants au coup d'envoi, ont fait leur entrée en jeu aux places de Heirauarii Salem et de Patrick Tepa. Leur influence s'est immédiatement fait sentir et Pirae sortait la tête de l'eau. Et a l'heure de jeu, Alvin Tehau, oublié au second poteau, est venu testé les réflexes de Teave Teamotuaitau. Puis Benoit Mathon, laissé seul dans la surface de réparation, s'est lui aussi heurté au solide gardien de Mahina (64e). Mais à force de subir, Vénus a craqué sur corner et Gervais Chan Kat ouvrait la marque pour Pirae (1-0).



Teaonui Tehau encore et toujours



Gros de coup massue donc pour les joueurs de Samuel Garcia à vingt minutes de la fin du temps réglementaire. Mais le coach des bleus, encore une fois très actif et vocal dans sa zone technique a su remobiliser ses troupes. Et comme bien souvent la lumière pour Vénus est venu de son génial capitaine, Teaonui Tehau. A la 78e, Filou a profité d'un beau service de Yann Pennequin-Le Bras pour placer une belle tête et ramener son équipe à hauteur de Pirae (1-1).



Fort de cette égalisation la bande à Teaonui Tehau a ensuite poussé pour l'emporter avant les prolongations. Et gros fait de jeu dans les dix dernières minutes. Filou a réussi à prendre de vitesse Alvin Tehau. Derrière le défenseur orange a réalisé une intervention très musclée dans la surface de réparation sur l'attaquant de Vénus. Cependant l'arbitre de la rencontre, Aurélien Planchais, a décidé de ne pas porter le sifflet à sa bouche, provoquant l'indignation du banc de Vénus. Direction ensuite les prolongations pour les deux équipes.



Une prolongation qui a été marquée par le génie de Teaonui Tehau. Sur un coup-franc direct, à peu plus de 25 mètres des cages, le capitaine de Vénus a pris ses responsabilités en envoyant une superbe frappe dont il a le secret. Franck Revel est battu et voilà Vénus devant au score (2-1). Une avance que les joueurs de Mahina ont réussi à conserver grâce notamment aux précieuses parades de Teave Teamotuaitau dans les dernières minutes de la rencontre. Et finalement au bout des 30 minutes de jeu supplémentaires c'est bien Vénus qui s'est imposé sur le score de 2-1. Le club de Mahina s'offre ainsi la Coupe de Polynésie et prive son rival orange du doublé cette saison. Vénus qui valide par la même occasion son billet pour la prochaine Coupe de France.