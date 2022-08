Vénus s’incline face à Auckland City en finale de la Ligue des champions de l'OFC

Tahiti, le 16 août 2022 - L’AS vénus a subi une défaite sévère (3-0) face à Auckland hier en finale de la Ligue des Champions d’Océanie à Stonefield, en Nouvelle-Zélande. Le score est sévère pour les Tahitiens qui ont souvent fait jeu égal.



Large vainqueur (4-0), samedi, des Calédoniens de Hienghène en demi-finale de la Champion’s League, l’AS Vénus abordait, ce mardi, sa finale en confiance contre Auckland même si les Tahitiens savaient bien que leurs adversaires s’imposaient comme les favoris logiques de la rencontre. Les Néo-Zélandais comptent neuf succès en Ligue des Champions d’Océanie alors que Vénus y dispute sa première finale. De plus, Auckland jouait quasiment à domicile au Complexe Ngahue Reserve de Stonefields. Mais pas de fébrilité chez les Tahitiens comme l’a souligné leur entraîneur Samuel Garcia la veille de la rencontre :’’On abordera le match sans complexe en s’appuyant sur nos arguments et sur 90 minutes voire plus, tout est possible’’.

Vénus encaisse deux buts évitables en première période Vénus a donné le coup d’envoi dans sa tenue entièrement blanche et en présence d’un public acquis à la cause des Néo-Zélandais. Le début de match était relativement équilibré jusqu’à la 10è minute et une série de trois corners consécutifs pour Auckland. Et sur le dernier, Roonui Tehau commettait une faute sur Adam Mitchell alors qu’il n’y avait pas danger de but. L’arbitre salomonais sifflait un penalty (sévère) tiré et transformé (1-0) par le capitaine néo-zélandais Cam Howieson, Teave Teamotuaitau étant parti du bon côté mais il est trop court.



Dur pour Vénus d’encaisser un but évitable en début de match mais il restait du temps. Les Tahitiens ne semblaient pas abattus et tentaient de mettre le pied sur le ballon en jouant vers l’avant. Et sur un corner en leur faveur à la 21è minute, c’est à leur tour de créer le danger sur le but d’Auckland. Les Néo-Zélandais ne cherchaient pas à gérer et ils pensaient doubler la mise à la 26è minute, mais le but de Ryan De Vries a été refusé pour hors-jeu. Ce n’était que partie remise pour Auckland qui marquait à la 29è minute par Gérard Garriga profitant d’un ballon cafouillé par les défenseurs de Vénus dans leur surface (2-0). Ça s'est compliqué pour les joueurs de Samuel Garcia d’autant que l’on avait l’impression qu’ils avaient pris un coup sur la tête. Teaonui Tehau a redonné de l’envie à son équipe à la 34è minute sur une belle frappe des 20 mètres qui a frôlé le poteau de Conor Tracey. Trois minutes plus tard, Teave Teamotuaitau a sauvé son équipe d’une nouvelle désillusion en détournant une frappe quasiment à bout portant de Sam Brotherton. La mi-temps a été sifflée sur la marque de 2-0 pour Auckland, un avantage pas illogique car la maîtrise de la rencontre a été néo-zélandaise, mais Vénus a encaissé des buts qui paraissaient évitables.

Vénus fait plus que jeu égal en deuxième période A la reprise, Vénus ne donnait pas l’impression d’une équipe qui n’y croyait plus et s'est montré très présente dans les duels. Mais c’était solide en face, ça posait sereinement son jeu et ça déroulait d’autant plus tranquillement que les Néo-Zélandais étaient en position de force. Vénus était bien dans son match toutefois en faisant plus que jeu égal mais sans se créer de grosses occasions. Et les blancs pouvaient remercier leur gardien, Teave Teamotuaitau qui a sauvé deux balles de but sur la même action à la 59è minute. Mais c’était bien Vénus qui s'est montré le plus entreprenant après l’heure de jeu et qui venait peser sur le but de Tracey.



Un but de Vénus ferait incontestablement douter Auckland qui ne semblait pas dans la gestion et qui a subi. Les Tahitiens n'étaient pas en réussite à la 80è minute lorsqu’à la suite d’un corner tiré par Yann Pennequin-Le Bras, Kevin Barbe a vu sa tête échouée sur la transversale. Et alors que Vénus poussait, Auckland impulsait une contre-attaque conclue par Emiliano Tade à la 87è minute (3-0). Le score devenait sévère pour les Tahitiens par rapport à la physionomie du match et à la 2è mi-temps en particulier. L’expérience d’Auckland a fait la différence. Vénus a fait honneur au football tahitien mais Auckland en a été une nouvelle fois un bourreau en s’imposant contre Vénus en finale de la Champion’s League comme cela avait déjà été le cas contre Pirae en 2006 et Tefana en 2012. C’est donc Auckland qui représentera l’Océanie à la Coupe du monde des clubs en février 2023.

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 16 Août 2022 à 18:55 | Lu 314 fois