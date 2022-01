Vénus s'impose face à Pirae et reste au contact de Dragon

Tahiti, le 22 janvier 2022 – Contre le cours du jeu et réduit à dix dans le dernier quart d'heure, Vénus a réussi à s'imposer, samedi à Pater, face à Pirae sur le score de 1-0, grâce à un but de Mauri Heitaa sur coup-franc. Le portier de Mahina, Teave Teamotuaitau, a lui multiplié les parades pour permettre à son équipe de l'emporter et de sécuriser sa place de dauphin. Le leader de Ligue 1, Dragon, s'est de son côté imposé face à Central Sport (7-0). À noter par ailleurs la première victoire de la saison du promu de Moorea, Temanava, qui a pris le meilleur sur Tefana (3-2).



Deuxième choc en l'espace de quatre jours pour Vénus qui était opposé, samedi, au double champion en titre, Pirae, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Les hommes de Naea Bennett qui disputaient de leurs côtés leur dernière rencontre de championnat avant de s'envoler, le 27 janvier, pour la Coupe du monde des clubs aux Emirats Arabes Unis. Et quoi de mieux pour se tester avant de partir qu'un choc face aux coéquipiers de Teaonui Tehau. Ces derniers qui cherchaient à se relancer après leur première défaite de la saison concédée face à Dragon.

Le mur Teave Teamotuaitau Les deux équipes ont offert une rencontre rythmée, mais aussi très musclée avec des interventions défensives à la limite des deux côtés. Néanmoins, Pirae, grâce à son milieu de terrain, a bien débuté la partie et s'est logiquement procuré les premières occasions de la rencontre. Sauf que les protégés de Naea Bennett sont tombés, ce samedi, face à Teave Teamotuaitau en état de grâce. Le portier de Mahina a en effet multiplié les parades et les sorties décisives tout au long des 90 minutes pour garder ainsi ses cages inviolées. Et sur le plan offensif, la tactique de Vénus était simple : envoyer de longs ballons vers Teaonui Tehau et compter sur sa vitesse et son efficacité devant le but pour faire la différence. Mais sans succès au bout des 45 minutes avec les deux équipes qui regagnaient les vestiaires dos à dos.



Après la pause, une nouvelle grosse occasion pour Pirae, mais Gitton a vu Teave Teamotuaitau parfaitement sortir dans ses pieds pour l'empêcher d'ouvrir la marque. Et puis peu avant l'heure de jeu, Vénus a obtenu un coup-franc aux abords de la surface adverse. Le moment pour Mauri Heitaa de faire parler son pied gauche et de faire trembler les filets pour la première fois dans ce choc (1-0).



Pirae a ensuite continué à pousser, mais quand Teamotuaitau ne s'interposait pas face à un attaquant orange, le gardien de Mahina était sauvé par son poteau. En témoigne la tentative de Sandro Tau dans le dernier quart d'heure. Une dernière partie de match que Vénus à disputé à dix après l'exclusion de Terai Bremond pour un deuxième carton de jaune. Mais les joueurs de Mahina ont tenu le choc pour finalement s'imposer contre le cours du jeu.



"C'est vrai que dans le jeu on a besoin de progresser encore et Pirae est un cran au-dessus dans ce domaine", a indiqué le coach de Vénus, Samuel Garcia, à l'issue de la rencontre. "Mais on a retrouvé nos valeurs, c'est à dire cette combativité qui caractérise notre club. Après, on sait que sur ce genre de match ça se joue sur des coup de pieds arrêtés. C'est ce qui s'est passé et, derrière, on a été solide avec un très bon gardien dans nos buts."

Bennett satisfait du contenu Naea Bennett de son côté, quelque peu agacé par l'arbitrage, a néanmoins salué la performance de ses joueurs, à quelques jours d'aborder leur rencontre contre les Emirats d'Al Jazira. "On perd ce match sur des détails, mais sur le contenu et l'ensemble de la rencontre je suis quand même satisfait de ce qu'on a produit. Il y a évidemment des erreurs à rectifier avant notre premier match à la Coupe du monde", a insisté le coach orange. En attendant, au classement de la Ligue 1, Pirae, avec sa deuxième défaite de la saison (dont une sur tapis vert), se voit repousser à quatre points de Vénus, dauphin de Dragon au classement.

Dragon se balade face à Central, Temanava surprend Tefana Les joueurs de Titioro étaient opposés un peu plus tôt, samedi, à Central Sport. Sans être étincelants, les hommes d'Efrain Araneda ont facilement disposé de leurs rivaux de Tipaerui sur le score de 7-0. Le capitaine et buteur maison, François Mu, en a notamment profité pour inscrire un triplé et pour recoller un peu aux basques de Teaonui Tehau au classement des meilleurs buteurs.



La surprise du week-end est venue de Moorea, avec la victoire de Temanava face à Tefana. Makalu Xomi, auteur d'un doublé a montré la voie aux rouge et noir de l'île sœur qui se sont imposés sur le score de 3-2. Il s'agit de la première victoire de la saison pour Temanava.



Dans les autres rencontres du week-end, Tamarii Punaruu a dominé Pueu (2-1). Dans le duel des mal classés, l'Olympic Mahina a disposé d'Excelsior (3-1) et la lanterne rouge Mataiea s'est lourdement incliné contre Tiare Tahiti (7-1).

