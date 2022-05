Vénus reprend la tête de la Ligue 1 après le faux-pas de Dragon face à Tefana

Tahiti, le 21 mai 2022 – A l'issue d'un match complètement fou, le leader de la Ligue 1, Dragon, s'est incliné, vendredi en ouverture de la 16e journée, face à Tefana sur le score de 5-4. Une première défaite cette saison pour l'équipe de Titioro qui se voit dépassée au classement par Vénus victorieux, samedi, à Teahupo'o, de Pueu (2-1). Pirae de son côté a cartonné l'Olympic Mahina (14-0) pour conserver sa troisième place.



La 16e journée de Ligue 1, jouée ce week-end, a marqué un premier tournant cette saison. Le leader invaincu, Dragon, a concédé, vendredi, sa première défaite de l'exercice en cours face à Tefana à l'issue d'un match complètement dingue au stade Pater sur le score de 5-4. Pourtant l'intenable Roonui Tinirauarii, qui enquille but sur but depuis son arrivée de Pirae en mars, avait mis la formation de Titioro sur la bonne voie après le premier quart d'heure de jeu (1-0, 19e).

Dragon et Tefana se rendent but pour but Les protégés de Sébastien Labbayen n'ont pas tardé à réagir en revenant presqu'immédiatement au score grâce à Honoura Maraetefau (1-1, 26e). Si les équipes se sont ensuite neutralisées jusqu'à la pause, les débats ont repris bon train en début de seconde période. A l'image d'une partie de ping-pong, les deux formations se sont rendues but pour but pendant vingt minutes.



Le capitaine de Tefana, Viritua Tiaiho, sur pénalty, a d'abord donné une première fois l'avantage à son équipe (2-1, 47e). Dans la foulée François Mu remettait Dragon à hauteur de son adversaire (2-2, 48e). Trois minutes après, Tearii Labaste donnait encore l'avantage à l'équipe de Faa'a (3-2, 51e). Puis Honoura Maraetefau faisait le break pour Tefana à la 56e minute (4-2). Roonui Tinirauarii a réduit ensuite réduit l'écart (4-3, 57e) avant l'égalisation de Raimana Li Fung Kuee après l'heure de jeu (4-4, 65e). Un match complètement fou qui a finalement basculé du côté de Tefana avec une nouvelle réalisation sur pénalty de Viritua Tiaiho (5-4, 67e). Cette fois-ci Dragon ne sera pas en mesure de refaire son retard et s'incline donc pour la première cette saison après 16 matchs.



Tefana pour sa part restait au contact de Pirae, troisième de la Ligue 1. Les orange qui ont étrillé l'Olympic Mahina sur le score sans appel de 14-0, avec notamment un quadruplé de Sandro Tau et un triplé de Benoit Mathon.

Vénus ne laisse pas passer sa chance Et ce samedi, Vénus, dauphin de Dragon avant le coup d'envoi de cette 16e journée, a bien négocié son déplacement à Teahupo'o pour y affronter Pueu. Tauhiti Keck à la 20e minute de jeu a bien lancé les bleus de Mahina. Les hommes de Samuel Garcia qui ont ensuite attendu le dernier quart d'heure pour faire le break par Roonui Tehau (2-0, 72e). Si Raimana Tetuanui a réduit l'écart pour Pueu dans les dix dernières minutes, c'est bien Vénus qui allait s'imposer et reprendre ainsi la tête de la Ligue 1 grâce à ce succès avec deux points d'avance sur Dragon. Et avec six journées encore à disputer et les confrontations directes à venir entre cadors, la Ligue 1 est loin d'avoir livrer son verdict.



Par ailleurs dans les autres rencontres de cette 16e journée, Tamarii Punaruu a dominé Tiare Tahiti (2-1). A Afareaitu, Temanava a disposé d'Excelsior sur le score de 8-1. Et Central a infligé à Mataiea sa 16e défaite de la saison en autant de rencontre disputée (5-1).

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 21 Mai 2022 à 21:26 | Lu 198 fois