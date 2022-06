Vénus, réduit à dix, renverse Pirae et file en demi-finale de la Coupe de Polynésie

Tahiti, le 9 juin 2022 – Dominé en première période puis réduit à dix au cours de la seconde mi-temps, Vénus s'est néanmoins imposé, jeudi à Pater, en quarts de finale de la Coupe de Polynésie face à Pirae sur le score de 3-1. Tauhiti Keck, Rainui Tze-Yu et Teaonui Tehau ont été les buteurs pour le club de Mahina. Dans l'autre quart de finale de la soirée de jeudi, Dragon s'est péniblement imposé face à Punaruu (2-1) grâce à des buts de Yannick Vero et de Roonui Tinirauarii.



Il y a quasiment un an, Vénus venait à bout en prolongation de Pirae en finale de la Coupe de Polynésie. Mais cette saison le tirage aux sorts a voulu que les deux mastodontes du football tahitien se retrouve, ce jeudi à Pater, en quarts de finale de cette même compétition. Et à l'image de leurs récentes confrontations, les orange ont été dominateurs pendant une bonne partie du match mais se sont heurtés une nouvelle fois à la résilience des bleus de Mahina. Ces derniers qui ont concédé l'ouverture du score dès la 6e minute de jeu avant d'égaliser en début de seconde période, puis réduits à dix les protégés de Samuel Garcia, aux forceps, se sont finalement imposés sur le de 3-1.

Pirae manque les occasions de faire le break Mais avant même le coup d'envoi du match c'est sur un tout autre terrain que les dirigeants de Pirae voulaient jouer en déposant une réserve contre le capitaine de Vénus, Teaonui Tehau. La raison : l'intéressé aurait contracté une licence auprès d'un club de beach soccer en France. Des doubles licences interdites par les règlements de la fédération tahitienne de football (FTF). Cette dernière se penchera dans les prochains jours sur cette réclamation des orange.



Car en attendant il y avait bien un match de foot à disputer, jeudi. Et l'entame a été catastrophique pour Vénus qui a donc concédé l'ouverture du score dès la 6e minute par Matatia Paama, bien servi par Teihotu Gitton (1-0, 6e). Les bleus de Mahina, plombés par cette ouverture du score très précoce, ont ensuite souffert tout au long de la première mi-temps. Mauri Heitaa, sur son côte gauche, a été le symbole de cette fébrilité bleu. Le latéral a été en difficulté face à Matatia Paama et son dribble raté après le quart d'heure de jeu aurait a mené à une grosse occasion pour Sandro Tau qui s'est heurté à un solide Teave Teamotuaitau.



Dominés dans les duels et dans tous les compartiments du jeu, la seule véritable occasion pour Vénus a été la frappe manquée par Manuarii Shan qui a profité d'un oubli de la défense orange. Mais sans conséquence pour Pirae.

Grosses tensions en deuxième période Après la pause, Sandro Tau a une nouvelle occasion de faire le break pour les orange. Mais l'attaquant s'est heurté encore une fois à Teamotuaitau solide sur sa ligne. Des occasions qu'a certainement regretté Heimanu Teuira, car contre le cours du jeu, Tauhiti Keck allait remettre Vénus à hauteur (1-1, 52e). Une égalisation qui a galvanisé les troupes de Samuel Garcia. La partie s'est ensuite musclée avec des interventions à la limite des deux côtés et à l'heure de jeu, l'arbitre décidait d'accorder un pénalty au club de Mahina après une faute sur Teaonui Tehau. La sanction est transformée par Rainui Tze-Yu qui donnait l'avantage à son équipe (2-1, 64e).



Et cinq minutes plus tard c'était la douche froide pour les joueurs de Mahina. Après un tacle très limite de Tauhiti Keck sur Heimanro Bourebare, le premier cité a écopé d'un carton rouge. Une déicision qui a fait sortir de ses gonds Samuel Garcia qui a été également expulsé de la rencontre par l'arbitre.



C'est donc à dix contre onze et privé de son entraineur que Vénus à disputer les vingt dernières minute de la rencontre. Mais en supériorité numérique, Pirae a eu toutes les peines du monde à s'approcher des cages de Teave Teamotuaitau. Et ce sont bien les bleus de Mahina qui allaient faire le break dans les dix dernières minutes, lorsque Teaonui Tehau a profité d'un ballon anodin pour filer au but et offrir la victoire aux siens (3-1, 83e). Rappelons que Vénus et Pirae se retrouveront dès mardi prochain pour le barrage d'accession à la Ligue des champions de l'OFC.



Dans l'autre quarts de finale joué ce jeudi, Dragon a eu du mal à se défaire de Punaruu, réduit à dix dès la demi-heure après l'exclusion de Luciano Maiti. Les hommes d'Efrain Araneda ont attendu l'heure de jeu et une belle combinaison entre Yannick Vero et Raimana Li Fung Kuee pour enfin ouvrir le score (1-0, 58e). Et dix minutes plus tard Roonui Tinirauarii inscrivait le but du break sur pénalty (2-0, 69e).



A noter que les quarts de finale de la Coupe de Polynésie se poursuivent samedi et dimanche. Avec notamment le déplacement de Pueu à Nuku Hiva pour affronter l'AS Jeunesse Marquisienne qui avait dominé Central au tour précédent. La dernière rencontre opposera à Afareaitu, Mira au Taiarapu FC.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 9 Juin 2022 à 23:57 | Lu 881 fois