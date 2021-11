Vénus rattrape son retard en Ligue 1

Tahiti, le 27 novembre 2021 – Vénus a dominé, ce samedi, Excelsior sur le score de 6-1, pour le compte d'un match de la deuxième journée de championnat. Après son succès face à Tamarii Punaruu, mardi, le club de Mahina occupe désormais la sixième place du classement, à quatre points du podium, composé de Dragon, Pirae et Tefana.



Après la parenthèse "Coupe de France", Vénus a retrouvé, cette semaine, les affaires courantes de la Ligue 1. Trois journées de championnat ont été disputées depuis début novembre sans le club de Mahina. Mardi déjà, dans leur stade de Mahina, les protégés de Samuel Garcia ont rattrapé une partie de ce retard. Ces derniers étaient opposés au promu et champion de Ligue 2, Tamarii Punaruu. Une rencontre que les coéquipiers de Teaonui Tehau ont abordé sans véritable entrainement depuis leur retour de métropole. Et après avoir concédé l'ouverture du score, les joueurs de Mahina se sont mis en route pour finalement l'emporter 3 buts à 1 face à Punaruu, grâce à des réalisation de Roonui et Teaonui Tehau et Tauhiti Keck. Vénus empochait donc ses quatre premiers points.



Un quadruplé pour Filou en première mi-temps



Et ce samedi, au stade Pater face à Excelsior, Samuel Garcia et ses protégés avaient l'occasion de combler un peu plus l'écart qui les sépare du podium composé de Dragon, Pirae et Tefana. Et contrairement à mardi, les joueurs de Mahina sont parfaitement rentrés dans leur partie. Teaonui "Filou" Tehau, en bon capitaine, à montrer la voie à ses coéquipiers en inscrivant quatre buts au cours de la première période. Le premier au quart d'heure de jeu puis les deuxième, troisième et quatrième buts entre la 30e et la 40e minute de jeu. Teivarii Kaiha a également apporté sa contribution pour mettre à Vénus de regagner sur les vestiaires sur le score sans appel de 5-0.



En seconde période, Vénus a légèrement levé le pied. Sans grosse conséquence, si ce n'est le but anecdotique de Levyn Leau, permettant donc à Excelsior de réduire de l'écart à l'heure de jeu (5-1). Mais Yann Pennequin-Le Bras allait donné un peu plus de relief à la victoire de Vénus, en parchevant la marque dans les dix dernières minutes (6-1). Ce nouveau succès permet ainsi à Vénus de remonter à la sixième place du classement et de pointer à quatre points du leader Dragon.