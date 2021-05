Vénus et Tefana mettent la pression sur Dragon

Tahiti, le 7 mai 2021 – L'AS Vénus s'est imposé, vendredi, dans son stade de Mahina face à l'AS Central (2-0). Un troisième succès en autant de rencontre en playoffs qui permet aux hommes de Samuel Garcia de s'emparer provisoirement de la deuxième place du classement, au détriment de l'AS Dragon qui jouera samedi face à l'AS Tiare Tahiti. L'AS Tefana de son côté victorieux de l'AS Pueu sur le score fleuve de 9-1, s'invite également sur le podium en attendant le déplacement des joueurs de Titioro à Moorea.



Avec l'AS Pirae exempté de match pour cette 4ème journée des playoffs, l'occasion était donc belle pour ses plus proches poursuivants de grignoter une partie de leur retard sur le leader orange. L'AS Vénus, troisième du classement, a reçu, vendredi, l'AS Central, septième et bon dernier de ces playoffs après quatre journée. En cas de succès les protégés de Samuel Garcia pouvait s'installer provisoirement dans le fauteuil de dauphin occupé par l'AS Dragon.



Et les joueurs de Mahina n'ont pas laissé passer leur chance. Dès la troisième minute de jeu, Teaonui Tehau trompait déjà la vigilance du gardien de Tipaerui et inscrivait au passage son septième but en trois rencontres. Filou a ensuite remis ça peu avant la demi-heure de jeu pour permettre à Vénus de faire le break (2-0). Le club de la côte-est, sacré champion en 2019, a ensuite géré son avance pour s'offrir son troisième succès en autant de rencontre disputée en playoffs et s'empare provisoirement de la deuxième place au classement en attendant la rencontre de Dragon face à Tiare Tahiti, samedi.



Tefana facile vainqueur de Pueu



L'AS Tefana, quatrième des playoffs, était aussi sur le pont ce vendredi. Les jaune de Faa'a recevaient dans leur stade de Puurai, l'AS Pueu, sensation de la première partie de championnat. Mais depuis le début des playoffs les joueurs de la Presqu'île sont en perte de vitesse. Et cette baisse de régime s'est de nouveau confirmée face à Tefana. Les joueurs de Sébastien Labayen ont ouvert le score dans le premier quart d'heure par l'intermédiaire de Manutea Taae. Teddy O'Connor lui a ensuite emboité le pas dans la foulée (2-0). Puis Marcel Tihoni a écopé d'un carton rouge et pour le troisième match consécutif Pueu n'allait pas finir la rencontre à 11.



Tefana a parfaitement mis à profit sa supériorité numérique en inscrivant pas moins de sept buts entre la 23ème minute et les arrêts de jeu en fin de mach. Score final 9-1 pour le club de Faa'a qui double également provisoirement Dragon au classement pour s'installer à la troisième place au classement. Les joueurs de Titioro n'auront pas le droit à l'erreur samedi à Moorea.