Vénus et Pueu enchaînent

Tahiti, le 4 février 2024 - La 3e journée de Ligue 1 a permis à Vénus de signer un troisième succès en play-offs en s’imposant (2-1) face à Punaruu, vendredi soir. Pueu en a fait de même en play-downs en battant (3-2) Taiarapu vendredi. Succès précieux également en play-downs de Papenoo, vainqueur (3-1) de l’Olympic de Mahina vendredi, et des Jeunes Tahitiens qui se sont imposés (3-2) samedi à Moorea face à Temanava.



Difficile de dégager une tendance générale en play-offs de la Ligue 1 de football après trois journées dans la mesure où le calendrier est tronqué chaque semaine par les matchs reportés de Pirae et Dragon, dont plusieurs joueurs sont occupés avec la sélection tahitienne de beach soccer sur le front du prochain Mondial de la discipline. Un constat tout de même, l’équipe de Vénus a fort bien démarré l’exercice en signant un troisième succès vendredi soir au stade de Punaruu lors de l’unique affiche de play-offs de la 3e journée.



Vainqueur (3-1) du match au sommet la semaine précédente face au champion en titre Tefana, Vénus a poursuivi sa trajectoire victorieuse contre Punaruu. Les joueurs de Vateanui Tehau, qui doivent composer actuellement sans leur buteur attitré Teaonui Tehau retenu par les Tiki Toa, se sont trouvé un autre buteur avec Roonui Tehau. Auteur d’un triplé le vendredi précédent, Roonui Tehau a mis son équipe en confiance dès la 13e minute au stade Punaruu. Mais la formation de Raimana Buluc n’allait rien lâcher pendant 90 minutes et a fait quasiment jeu égal avec son adversaire. Elle est revenue au score (1-1) à la 70e minute par Christopher Tiatia-Ohotoua, mais c’est bien Vénus qui a eu le dernier mot, Tauhiti Keck marquant le but vainqueur à la 81e minute. Le club de Mahina réalise un bon début de play-offs et nul doute que cela doit renforcer sa confiance dans la course au titre.



Les Jeunes Tahitiens surprennent Temanava



À Pater vendredi soir et au programme des play-downs, s’est déroulée la rencontre Papenoo-Olympique de Mahina en ouverture. Papenoo s’est imposé grâce à trois buts de Levy Tuhariua (36e et 90e+3) et Alberic Teurua (79e), l’OM étant un temps revenu à 1-1 sur un but de Hauragi Huri (59e). Les deux clubs sont fortement menacés par la relégation en Ligue 2, aussi celui de Papenoo a-t-il réalisé une bonne opération vendredi.



Match de haut de tableau des play-downs dans la rencontre à suivre à Pater entre Pueu et Taiarapu. Le match a tenu ses promesses entre deux formations qui ont les atouts pour se maintenir en Ligue 1, mais c’est bien Pueu qui a renforcé son statut de favori des play-downs. L’équipe a mené 2-0 avec des buts de Franck Papaura (13e) et Tanaoa Hioe (32e), mais Taiarapu a relancé le suspense juste avant le repos par Tutehau Tufariua (2-1). Tiniarii Parker a redonné de la marge (3-1) à Pueu à la 51e minute, mais Taiarapu a de nouveau réduit la marque (3-2) par son buteur Tufariua. Le score n’a plus évolué par la suite, Pueu confortant sa place de leader devant Taiarapu.



Enfin, surprise samedi après-midi à Maatea où Temanava a été battu (3-2) par les Jeunes Tahitiens pourtant pas franchement fringants depuis le début des play-downs. JT a bien entamé la rencontre en menant 2-0 sur des buts de Herehaunui Ferrand (18e) et Rainui Tze-Yu (30e). Ces derniers, qui ont tous deux suivi la préparation des Tiki Toa au Brésil mais qui n’ont pas été retenus dans la sélection définitive, ont incontestablement relancé les Jeunes Tahitiens. Toutefois, Temanava est tout de même revenu à 2-2 par Rairamanui Temariiauma (34e) et Manahau Lai-White (80e), mais Rainui Tze-Yu offrait un succès (3-2) à JT en marquant à la 89e minute. C’est donc un succès très précieux pour JT, mathématiquement et moralement, et, a contrario, une défaite inquiétante pour Temanava.



Patrice Bastian

