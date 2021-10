Vénus en quête de rythme avant la Coupe de France

Tahiti, le 17 octobre 2021 - L'AS Vénus a joué, ce samedi, dans son stade de Mahina un deuxième match amical. Opposés à une belle équipe de Punaruu, les hommes de Samuel Garcia l'ont emporté sur le score de 3-0, grâce notamment à un doublé de la recrue Roonui Tehau. Le club à l'étoile poursuit ainsi sa montée en puissance avant d'aborder leur rencontre du 7e tour de la Coupe de France, prévue le 14 novembre prochain.



"Le meilleur entrainement, c'est de jouer des matchs", a déclaré Samuel Garcia, coach de l'AS Vénus. Et à un peu moins d'un mois du 7e tour de la Coupe de France, le temps presse pour les joueurs de Mahina qui ont besoin de retrouver du rythme. Stoppés d'abord dans leur préparation par les quatre semaines de confinement entre août et septembre, les coéquipiers de Teonui Tehau ne joueront également aucun match en compétition officielle avant leur départ en métropole prévu le 28 octobre.



Pour pallier ce manque et aborder, dans les meilleures dispositions possibles, ce 7e tour de la Coupe de France, les bleus de Mahina enchaînent donc les matchs amicaux. Le premier face à Central, début octobre, et ce samedi, Vénus était opposée à Punaruu, promue en Ligue 1 cette saison.



"On n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, mais on en n'est pas loin"



Face aux orange de la côte Ouest, Samuel Garcia et ses protégés ont été bousculés pendant un bon quart d'heure avant de prendre l'ascendant sur leurs adversaires et de s'imposer sur le score de 3-0. Roonui Tehau, nouvelle recrue arrivée de l'AS Dragon, a notamment inscrit un doublé. Son premier but est intervenu à la demi-heure de jeu. Tehau a été parfaitement servi par Étienne Tave, bien lancé côté gauche (1-0).



Les attaquants de Mahina auraient pu alourdir la marque avant la mi-temps, mais le capitaine et meilleur buteur de Ligue 1, Teaonui Tehau, a fait preuve d'une étonnante maladresse face au but. Sans grosse conséquence, puisqu'on deuxième période L’équipe de Vénus s'est mise à l'abri avec deux buts inscrits sur corner, inscrits donc par Roonui Tehau et Kitin Maro, entrée en cours de jeu, qui a clôt la marque.



"On a joué contre une belle équipe de Punaruu", a indiqué Samuel Garcia à l'issue de la rencontre. "Ensuite, dans le contenu, on est de mieux en mieux. On n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, mais on en n'est pas loin. Il faut que l'on intègre aussi nos recrues, mais après je suis satisfait de l'état d'esprit, de l'envie de jouer ensemble de mes joueurs."



Avant de s'envoler pour la métropole le 28 octobre, où ils peaufineront leur préparation à Toulouse et Rodez, les joueurs de Mahina joueront ce week-end un troisième match amical face à l’équipe de tête, l'AS Pirae. Parfait donc pour se régler et monter en puissance. "Le gros handicap que l'on aura par rapport aux clubs métropolitains, c'est qu'on n'a pas encore joué de match en compétition. On est encore clairement en manque de rythme. On a besoin de jouer et les meilleurs entraînements ce sont les confrontations directes. Et contre Pirae, on aura une belle confrontation", atteste le coach de Vénus.



À noter que le club de Mahina connaîtra son adversaire en Coupe de France le 2 novembre, à l'issue d'un tirage aux sorts. "On aimerait avoir une équipe à notre portée et montrer une belle image du football polynésien et écrire aussi, en toute humilité, une nouvelle page de l'histoire de Vénus", ajoute Samuel Garcia.



Rappelons qu'en 2019, l’AS Vénus avait également disputée le 7e tour de la Coupe de France et s'était inclinée face au Racing Besançon, au stade Pater (4-1).