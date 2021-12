Vénus domine Central, Tefana et Tamarii Punaruu se neutralisent

Tahiti, le 3 décembre 2021 – En ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, ce vendredi, Vénus a dominé Central sur le score de 5-0, avec notamment un triplé pour Roonui Tehau. Dans l'autre rencontre de la soirée, le promu, Tamarii Punaruu, réduit à dix, a arraché le nul face à Tefana (2-2).



Coup d'envoi, ce vendredi, de la quatrième journée de Ligue 1. Deux affiches pour ouvrir cette nouvelle journée. La première a opposé, Vénus à Central, au stade Pater. Les joueurs de Mahina qui ont encore un match en retard à rattraper, ont parfaitement lancé leur saison de Ligue 1 après leur défaite en Coupe de France. Victorieux de Tamarii Punaruu et d'Excelsior, les protégés de Samuel Garcia pouvaient revenir à égalité de points avec les leaders au classement, en cas de succès face au club de la capitale. Les rouges et noirs de Tipaerui de leurs côtés héritaient d'un deuxième gros morceau, après un premier choc face au double champion en titre, Pirae.



Si Central s'est procuré la première grosse occasion du match, c'est bien Vénus qui a posé son empreinte sur la rencontre. Au quart d'heure de jeu, Roonui Tehau, intenable tout au long de la rencontre, a commencé son festival en profitant d'une erreur défensive des joueurs de la capitale pour ouvrir la marque. Les bleus de Mahina ont continué à pousser et Roonui Tehau sur un raid solitaire au cœur de la défense centralienne et d'une belle frappe aux 15 mètres allait faire le break pour Vénus (2-0). Puis Kevin Barbe sur une belle tête a mis définitivement un coup au moral des joueurs de la capitale (3-0). Vénus venait de plier la rencontre en moins de dix minutes.



Samuel Garcia et ses protégés ont ensuite parfaitement géré la suite de la rencontre. Roonui Tehau sur un nouveau slalom au cœur de la défense s'est offert un triplé avant l'heure de jeu (4-0). Et Kitin Maro, entré en cours de jeu, a clôturé la marque (5-0). Grâce à ce succès, Vénus revient provisoirement à égalité de point avec Dragon et Pirae, qui joueront ce samedi.

Punaruu, réduit à dix, arroche Tefana Dans la deuxième rencontre de ce vendredi, le promu, Tamarii Punaruu, recevait Tefana, troisième de Ligue 1 au coup d'envoi de cette quatrième journée et égalité de points avec Dragon et Pirae. Le capitaine des jaunes et verts de Faa'a, Viritua Tiaiho a ouvert le score dès la 2e minute de jeu (0-1). Puis ce même Tiaiho allait remettre Punaruu en course suite un CSC après le quart d'heure de jeu (1-1).



Le match s'est ensuite emballé dans les vingt dernières minutes. Piritua Tiaiho, encore lui, a redonné l'avantage à Tefana à la 70e (1-2) avant que Nohoharii Laux, joueurs de Punaruu, ne soit exclu dans les dix dernières minutes pour un deuxième carton jaune. Mais dans la foulée de cette expulsion, les joueurs de Punaauia allait égaliser par l'intermédiaire de Moeterauri Rohi (2-2). Néanmoins grâce aux deux points du nul, Tefana occupe provisoirement la tête de la Ligue 1.

