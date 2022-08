Vénus bat Lae et va en demi-finale

Tahiti, le 7 août 2022 - Vainqueur (1-0) des Papous de Lae samedi, l’AS Vénus est déjà qualifié pour les demi-finales du tournoi final de la Ligue des Champions d’Océanie organisée à Auckland avant même son dernier match de groupe demain contre les Ni-Vanuatu de Galaxy.



La deuxième journée du groupe A de la Ligue des Champions d'Océanie 2022 qui s’est déroulée samedi au Complexe Ngahue Reserve à Stonefields dans la banlieue d’Auckland a permis à Vénus de se qualifier pour les demi-finales du tournoi dès son deuxième match de groupe. Le succès 3-1 en début d’après-midi des Solomonais de Central Coast face aux Ni-Vanuatu de Galaxy avait ouvert des perspectives très intéressantes aux Tahitiens. Vainqueur (3-0) mercredi dernier de Central Coast, Vénus pouvait décrocher son billet pour le dernier carré en cas de succès contre les Papous de Lae qui avait obtenu un nul (2-2) contre Galaxy lors de leur premier match. Et les joueurs de Samuel Garcia ont su profiter de la tournure des événements dans le groupe A pour se garantir dès samedi de poursuivre leur route dans la Champion’s League parmi les quatre meilleurs champions océaniens du tournoi en battant (1-0) le représentant papou.



Vénus démarre son match contre Lae avec les mêmes titulaires que contre Central Coast, tous ayant donné satisfaction. La formation de Mahina, qui avait joué en blanc mercredi, a retrouvé son maillot bleu fétiche. Les deux équipes entament la rencontre avec un football appliqué qui contraste avec le début match de Vénus contre Central Coast et l’abus de longs ballons. Si c’est équilibré dans l’ensemble au niveau de la possession du ballon, de l’occupation territoriale et des quelques occasions, on sent une équipe de Mahina toute en maîtrise et bien en place. Le match se déroule dans un bon esprit malgré la pression mais il se durcit à la demi-heure de jeu, l’arbitre distribuant trois cartons jaunes en une minute, deux pour Vénus (Heitaa et Teumere), un pour Lae (Bika). La tension retombe rapidement néanmoins et les deux équipes s’évertuent de nouveau à pratiquer un football propre, mais sur un rythme inconstant. 0-0 au repos, ça reflète bien la physionomie d’une partie intéressante et indécise. Ceci étant et compte tenu des résultats de la première journée, le score fait plutôt les affaires de Vénus et c’est à son adversaire de prendre plus de risques.



Kevin Barbe délivre Vénus



Changement de physionomie dès la reprise avec une équipe de Lae qui met beaucoup plus de rythme ce qui oblige Vénus à monter également en régime. Le match s’anime avec des occasions des deux côtés mais les attaquants ne sont pas réussite à l’image de Teaonui Tehau qui a vendangé deux volées en première mi-temps et qui rate un face-à-face avec le portier de Lae à la 62e minute alors que le but semblait inévitable compte tenu du réalisme habituel de l’avant-centre de Vénus. Mais les attaquants de Lae n’étaient pas plus adroits et Lae va se retrouver à 10 à la 66e minute suite au deuxième carton jaune de Bika. Vénus va trouver l’ouverture à la 79e minute à la suite d’un corner tiré par Tauhiti Keck et repris de la tête par Kévin Barbe (1-0). L’équipe de Samuel Garcia ne va pas pour autant fermer le jeu et appuyer ses actions offensivement avec un milieu de terrain dominateur dans l’ensemble.



Vénus a élevé son niveau de jeu samedi par rapport au mercredi précédent même si la victoire est plus étriquée au score, impression confirmée par Samuel Garcia le coach de Vénus : “Deux matches, deux victoires et une qualification pour les demi-finales, mes joueurs ont été à la hauteur. On a bien géré le match aujourd’hui et on a été meilleur qu’au premier match avec le ballon. On marque sur coup de pied arrêté et ça récompense le travail car c’est un domaine que l’on travaille beaucoup à l’entraînement. On a ensuite été solide pour préserver le score et c’est aussi un paramètre que j’ai apprécié”.

Vénus est en outre est bien placé pour finir 1er de son groupe et éviter le favori Auckland qui devrait terminer leader du groupe B et qui a impressionné jeudi dernier en battant 5-0 les Calédoniens de Hienghène tenant du titre.







Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 7 Août 2022 à 15:46 | Lu 280 fois