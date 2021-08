Vente d'alcool dans les bottle-shop : “Une petite contrainte de plus”

Nouméa - France - AFP - Lundi 2 août 2021 - Depuis dimanche, la vente d'alcool en province Sud n'est plus autorisée que dans des espaces dédiés et fermés à l'intérieur des commerces. Cette réglementation, vue comme une contrainte, laisse dubitatifs bon nombre de clients.

“Stressant et très contraignant.” Au Maxi Market de Magenta, la nouvelle réglementation sur la vente d'alcool en province Sud cause bien du souci aux employés. Depuis dimanche, toute enseigne qui souhaite continuer cette activité doit disposer d'un espace et d'une caisse dédiés, physiquement séparés du reste du magasin. Un casse-tête, en particulier aux heures de pointe, pour les petites et moyennes surfaces. “Le dimanche, c'est notre plus grosse journée, on a toujours beaucoup de monde. Avec cette nouvelle règle, on a vraiment eu du travail en plus. Ce n'était pas évident à gérer, raconte Louis Ona, employé de ce commerce, contraint d'ouvrir une troisième caisse pour un effectif de deux personnes. On doit jongler entre tout : servir les clients habituels, remplir les frigos et encaisser aussi dès qu'il y a quelqu'un qui attend pour l'alcool.” Et le tout, en “gardant le sourire” face au mécontentement de certains :

“Beaucoup de gens se sont plaints. Chez nous, ils viennent surtout faire des courses d'appoint et parfois pour deux articles, comme du pain et du vin, ils doivent faire la queue et être encaissés deux fois à deux endroits différents. On espère que ça va s'améliorer avec le temps, poursuit le vendeur de Maxi Market, chiffrant à 1 million de francs les travaux d'aménagement du bottle-shop. De toute façon, l'alcool représente 20 à 30 % de notre chiffre d'affaires, donc on n'a pas le choix. On fera avec !”