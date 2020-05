Venise: alerte après un incendie dans une usine chimique

Rome, Italie | AFP | vendredi 15/05/2020 - La municipalité de Venise a lancé vendredi une alerte aux habitants de la ville et de ses alentours immédiats après l'incendie qui s'est développé dans la matinée dans une usine chimique de sa banlieue industrielle du port de Marghera.



"Nous sommes inquiets. D'après les informations dont nous disposons, deux personnes ont été blessées", a déclaré le président de la région Vénétie, Luca Zaia.



Alors que la population de Venise a été invitée à rester à domicile, celle de la commune de Marghera doit en revanche non seulement rester à domicile mais aussi appliquer des serviettes mouillées autour des fenêtres fermées.



La haute colonne de fumée noire s'élevant depuis l'usine 3V Sigma était visible à des kilomètres à la ronde et de nombreux pompiers étaient à pied d’œuvre.