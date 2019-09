Venez voyager au Salon du Tourisme

Papeete, le 5 septembre 2019 - La 23e édition du Salon du Tourisme ouvre ses portes ce matin au Parc Expo de Mamao et ce jusqu'au dimanche 8 septembre. Pas moins de 270 exposants sont présents tout au long de cette édition un peu particulière. En effet, les visiteurs pourront réserver des vols sur la compagnie Air Tahiti sur deux périodes de voyages possibles : l'une de septembre à décembre 2019 et la seconde de janvier à avril 2020.



Pour cette nouvelle édition du Salon du Tourisme, ce sont 270 exposants, dont 99 pensions de famille, maisons d’hôtes, provenant des cinq archipels de la Polynésie, qui sont réunis au Parc Expo de Mamao pendant trois jours. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus pour ce rendez-vous incontournable du secteur touristique.



Rendez-vous un petit peu différent pour cette nouvelle édition, puisque la compagnie locale Air Tahiti ouvre ses réservations sur deux périodes : la première allant de septembre au 11 décembre 2019 et la seconde du 16 janvier au 30 avril 2020. La raison de cette double offre proposée est de pallier l'absence d'Air Tahiti lors du prochain Salon du Tourisme, qui se déroulera au mois de février 2020. Absence due au changement de logiciel informatique de la compagnie aérienne locale.