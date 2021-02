Vendée Globe: arrivée de Clarisse Crémer, première femme au classement

Rennes, France | AFP | mercredi 03/02/2021 - La Française Clarisse Crémer (Banque Populaire X) est arrivée mercredi après-midi aux Sables-d'Olonne (Vendée) en 12e position et devient la nouvelle détentrice du record féminin du tour du monde en solitaire en monocoque, succédant à la Britannique Ellen MacArthur.



"Elle a bouclé son tour du monde en 87j 02h 24min 25s de navigation en parcourant 27 687.07 milles. Félicitations Clarisse !", a indiqué sur Twitter l'organisation du Vendée Globe.



La navigatrice, née à Paris et diplômée de l'école de commerce HEC, prend la douzième place au classement.



Agée de 31 ans, Clarisse Crémer était aux commandes du bateau vainqueur du Vendée Globe en 2012-2013 sous les couleurs de Macif avec François Gabart comme skipper, puis deux fois victorieux de la Route du Rhum en catégorie Imoca, avec François Gabart d'abord en 2014, puis avec Paul Meilhat (SMA) en 2018.



Elle avait décidé de ralentir la cadence avant d'arriver à bon port. "Je suis super super excitée à l'idée d'arriver, c'est un peu bizarre de devoir ralentir comme cela pour passer la ligne d'arrivée d'une course, mais ça fait partie du jeu (...) Il faut arriver sans tout casser", a-t-elle déclaré mardi sur sa page Facebook "Clarisse sur l'Atlantique".



En 2000/01, Ellen MacArthur avait terminé, à seulement 24 ans, en deuxième position du Vendée Globe sur Kingfisher, en bouclant la course en 94 jours, 4 heures et 25 minutes, un record féminin qui a donc tenu pendant 20 ans.



Clarisse Crémer s'était fait connaître dans le monde de la voile en 2017 en terminant 2e de la Mini Transat. Elle devient la 7e femme à boucler le Vendée Globe.