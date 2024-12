Vendée Globe: Richomme entame en tête la remontée de l'Atlantique

Paris, France | AFP | mardi 24/12/2024 - Yoann Richomme (Paprec Arkéa) s'est lancé en tête dans la remontée de l'océan Atlantique et, après avoir passé le cap Horn à 00h27 (GMT+1), il comptait huit milles nautiques d'avance sur son premier poursuivant Charlie Dalin (Macif Santé Prévoyance), au pointage de 11h00 mardi.



Les deux skippers qui ne se quittent plus depuis plusieurs jours ont de nouveau affiché des moyennes sur 24 heures au-dessus des 20 noeuds et nettement supérieures au reste de la flotte. Mardi, à la mi-journée, ils naviguaient encore plus vite que tout le monde, à plus de 26 noeuds.



Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), troisième à 560 milles nautiques, n'en avait toujours pas terminé avec sa traversée du Pacifique.



Plus loin, Yannick Bestaven (Maître Coq V) a subi une avarie de voile durant la nuit de lundi à mardi, selon un communiqué de son équipe.



"Alors qu'il progressait en 8e position dans 20 noeuds de vent, le système d'attache du Code 0 (une des voiles d'avant) a cédé, entraînant une perte du Code 0 dans l'eau. Après deux heures de manoeuvre, Yannick Bestaven a pu récupérer sa voile, déchirée et désormais inutilisable", a indiqué l'équipe du skipper.



"Yannick va bien et a repris sa route, bien déterminé à regagner les places qu'il a perdues. Il tentera de réparer le système de hook quand les conditions lui permettront de monter au mât", conclut le communiqué.



A 11h00, Bestaven pointait ainsi au 10e rang à plus de 1.800 milles de la tête, mais à 3 milles seulement du 9e, Paul Meilhat (Biotherm).