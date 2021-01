Vendée Globe: Dalin file devant Burton

Paris, France | AFP | lundi 18/01/2021 - Sorti du Port au noir, Charlie Dalin (Apivia) creuse l'écart en tête du Vendée Globe lundi avec plus de 40 milles nautiques d'avance sur son dauphin Louis Burton (Bureau Vallée 2).



Au classement de 12h00 (11h00 GMT), apparemment peu perturbé par son foil bâbord endommagé, Dalin compte 42,6 nm (68 km) d'avance sur Burton.



Les deux hommes ont été les premiers à s'extirper du Pot au noir, cette zone de convergence intertropicale aux conditions de vent très incertaines, et ont retrouvé de la vitesse.



Derrière ce duo, Damien Seguin (Groupe Apicil), 3e, a concédé une vingtaine de milles et pointe à 109,4 nm, talonné par Thomas Ruyant (LinkedOut).