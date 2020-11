Vendée Globe : Dalin creuse l'écart en attendant le cap de Bonne Espérance

Paris, France, mercredi 25 novembre 2020 - Le leader du Vendée Globe Charlie Dalin (Apivia) possédait mercredi à 17H00 GMT plus de 80 milles nautiques d'avance sur Thomas Ruyant (LinkedOut), privé de son foil bâbord depuis mercredi matin.



Ruyant continue la course en espérant sans doute renouveler l'exploit d'Alex Thomson en 2016 qui avait terminé deuxième, derrière le vainqueur Armel Le Cléac'h mais avec un foil en moins.



Derrière les deux Français qui naviguent sur des navires de dernière génération à foils, Jean Le Cam fait des miracles à bord de Yes we Cam, un bateau vieux de 13 ans que le navigateur sexagénaire barre admirablement dans une météo capricieuse, en attendant de passer le cap de Bonne Espérance et de rejoindre les dépressions du Sud.