Vaste incendie dans une raffinerie en Indonésie

Jakarta, Indonésie | AFP | lundi 29/03/2021 - Un vaste incendie s'est déclaré lundi dans l'une des plus grandes raffineries d'Indonésie après une puissante explosion, a indiqué l'agence de gestion des catastrophes, qui a fait état de blessés.



Les pompiers ont été mobilisés toute la journée pour maîtriser l'incendie après un départ du feu tôt lundi matin dans la raffinerie de Balongan dans l'ouest de l'île de Java, à quelque 200 km de la capitale Jakarta.



Des images du site géré par la compagnie d'hydrocarbures nationale Pertamina montraient des réservoirs en proie aux flammes et un vaste panache de fumée noire haut dans le ciel.



Le bilan s'est établi à "cinq personnes gravement blessées, une quinzaine présentant des blessures légères et trois personnes encore recherchées", a indiqué l'agence nationale de gestion des catastrophes.



Un millier d'habitants ont dû être évacués des environs et l'agence locale de gestion des catastrophes a fait état d'un mort dû à une crise cardiaque après une explosion.



"Il y a eu un bruit très fort et j'ai pensé que c'était un ouragan", a indiqué un habitant, Rumaji, à l'AFP.



"J'ai regardé à l'extérieur, le feu était immense. Les flammes montaient jusqu'au ciel", a décrit l'homme qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu'un nom.



La cause de l'incendie n'a pas été déterminée à ce stade mais la compagnie Pertamina a précisé que le feu avait pris pendant un fort orage avec des éclairs.



"Nous avons arrêté les opérations pour éviter que le feu ne se propage (...) et nous faisons tous les efforts pour contrôler les flammes", a indiqué Nicke Widyawati, directeur général de Pertamina.



L'incendie a été placé sous contrôle lundi dans l'après-midi mais n'était pas encore éteint, selon l'agence de gestion des catastrophes.



Pertamina exclut cependant des perturbations dans la fourniture d'hydrocarbures dans l'archipel d'Asie du Sud-Est grâce à des stocks importants.



La raffinerie, située à Indramayu, fonctionne depuis le milieu des années 1990. Elle a une capacité de raffinage de quelque 125.000 barils par jour et transforme essentiellement du brut extrait en Indonésie.