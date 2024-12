Vanuatu, Mayotte : augmentation des aides... et des délais de versement

Tahiti le 23 décembre 2024. Finalement, 15 millions de francs pour le Vanuatu et 5 millions de francs pour Mayotte seront débloqués par le Pays pour leur venir en aide. Mais la procédure choisie complique considérablement les choses et les territoires concernés ne devraient pas voir ces fonds avant un mois.





Mercredi dernier, le conseil des ministres avait validé l’octroi de deux versements en faveur du Vanuatu après le tremblement de terre dont le bilan provisoire fait état de 12 personnes tuées, ainsi que Mayotte après le passage du cyclone Chido où le bilan provisoire fait état de 35 morts.



Ces deux aides, la première de 5 millions de francs pour le Vanuatu, la seconde de 3 millions de francs pour Mayotte avaient été vivement critiqués, notamment par l’ancien président du Pays, Edouard Fritch, les jugeant indignes de la capacité de la Polynésie française à venir en soutien à ses proches du Pacifique ou aux autres résidents ultramarins, alors que lui-même avait débloqué que 3 millions de francs pour Saint-Barthelémy et Saint-Martin en 2017 après le passage de l’ouragan Irma, mais qui avait fait envoyer plusieurs conteneurs de vivres et de matériels au Vanuatu en 2015 après le passage du cyclone Pam. Sur Radio 1, le président du Pays avait alors parlé de « montants fixées en fonction des possibilités budgétaires ».



Finalement, les élus de l’assemblée de la Polynésie française ont reçu en fin de semaine dernière deux projets de délibérations qui seront étudiées par la commission des finances ce mardi 24 décembre, date symbolique s’il en est.



La première au profit du Vanuatu pour 15 millions de francs, la seconde au profit de Mayotte pour 5 millions de francs, toutes deux prélevées sur le programme « relations extérieures ». « C’est une demande de nos élus de la majorité », justifie pour sa part Moetai Brotherson, « et de notre vice-présidente qui est très émue par ce qu’il se passe au Vanuatu. »



Un cadeau, mais aussi une hérésie puisqu’en ne la prélevant pas sur le compte des dépenses imprévues, le gouvernement retombe dans les travers de l’ancien CAVC (compte d’aide aux victimes de calamités) qui ralentissait la moindre demande d’aide.



Les aides sont désormais soumises à une étude en commission puis un vote à l’assemblée, ce qui rallonge considérablement la démarche alors qu’un simple décret suffisait pour débloquer rapidement la même somme sur le compte des dépenses imprévues.

La séance extraordinaire de l’assemblée de la Polynésie française de jeudi dernier a été clôturée. Une autre séance extraordinaire devrait être ouverte le 30 décembre lors de laquelle ces délibérations, et d’autres textes comme la prime exceptionnelle de 26 000 francs aux retraités, seront évoqués pour un versement de l’aide aux territoires concernés, seulement fin janvier.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 23 Décembre 2024 à 14:06 | Lu 200 fois