Val-de-Marne: une directrice de crèche menacée au couteau, victime d'insultes antisémites

Créteil, France | AFP | mercredi 13/12/2023 - Un homme s'est introduit mardi dans une crèche et a menacé avec un couteau la directrice de l'établissement situé dans le Val-de-Marne, l'agonissant d'injures antisémites, a-t-on appris mercredi de sources judiciaire et policière.



L'agression s'est déroulée en milieu d'après-midi mardi, vers 15H30. L'homme, armé d'une lame d'environ 15 centimètres "a pénétré dans la crèche +Les mini Kids+ située à Champigny-sur-Marne", s'est introduit dans le bureau de la directrice avant de la menacer verbalement, brandissant l'arme dans sa direction, a indiqué mercredi le parquet de Créteil à l'AFP.



"+T'es une Juive, t'es une sioniste, on va venir à cinq te violer, te découper comme ils ont fait à Gaza+", a-t-il proféré, toujours selon cette source, en tapant sur le bureau avec sa main.



Aucun blessé n'est à déplorer mais la directrice a été fortement choquée, a détaillé une source policière à l'AFP. Cette crèche est fréquentée par de nombreuses familles de confession juive, religion qui est aussi celle de la directrice, selon la même source.



L'homme s'est immédiatement enfui après ces faits, indique encore le parquet, et "les enfants présents dans la crèche (...) n'ont pas assisté à la scène".



Neuf enfants ont été confinés dans une salle au moment de l'agression, précise encore la source policière.



Une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Créteil pour "menace de mort matérialisée en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion", "menace de crime contre les personnes" pour ces mêmes raisons ainsi que "violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours".



Ce dernier chef est aggravé de trois circonstances - les faits ont été commis sur une personne chargée d'une mission de service publique, aux abords d'un établissement d'éducation, en raison de la religion de la victime.



Les investigations ont été confiées au service départemental de la police judiciaire du Val-de-Marne.