Val-d'Oise: Dupond-Moretti pris à partie par un fiché S d'extrême droite

Bobigny, France | AFP | lundi 30 mai 2022 - Le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a été pris à partie en fin d'après-midi lundi lors d'un déplacement électoral à Ermont (Val-d'Oise) par un fiché S d'extrême droite, qui a été arrêté, a appris l'AFP de source policière et de la Chancellerie.



Vers 18H30, lors d'une déambulation devant la gare de cette commune située au nord de Paris, "un individu l'a insulté. Il a été écarté par le service de sécurité et interpellé par la police du Val-d'Oise qui était non loin", a déclaré la source policière, confirmant une information de BFMTV.

L'individu, dont l'âge n'a pas été précisé, a crié au garde des Sceaux des insultes comme "escroc de la justice", sans toutefois proférer de menaces directes, a expliqué cette source.

Arrêté, l'homme a été trouvé porteur d'un "petit couteau suisse" qu'il n'a toutefois pas exhibé et dont il n'a pas fait usage.

Il a été placé en garde à vue au commissariat d'Ermont.

"Il a tenu des propos très véhéments citant le nom de Damien Rieu et d'autres du mouvement identitaire. Visiblement il ne cherchait pas le dialogue, ni la confrontation d'idées", a décrit la Chancellerie, contactée par l'AFP.

L'ancien ténor du barreau se trouvait dans le Val-d'Oise pour participer à un tractage en soutien à la députée (Horizons) Naïma Moutchou, en vue des élections législatives des 12 et 19 juin.

Le suspect "voulait apparemment en découdre avec nous alors que nous échangions paisiblement avec des habitants à Ermont", a témoigné la parlementaire dans un message posté sur les réseaux sociaux, remerciant les forces de l'ordre pour leur action.

"Nous ne céderons pas aux intimidations", a-t-elle ajouté.