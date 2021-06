Vaiteani rejoint Small Island Big Song

TAHITI, le 21 juin 2021 - Le duo Vaiteani, composé de Vaiteani et Luc, participent au projet Small Island Big Song et ils sont honorés. Ils ont été contactés par les producteurs du projet, il y a un an et demi, pour participer à l’enregistrement du deuxième album. En attendant la sortie du premier single de cet album, ils sont en tournée.



" Nous avons été contactés par Baobao et Tim il y a un an et demi pour participer à l’enregistrement du deuxième album de Small Island Big Song et nous nous sentons très honorés d’intégrer ce projet, car les valeurs humaines et écologiques qui le caractérisent nous parlent énormément ." Baobao Chen est un producteur taïwanais. Tim Cole un producteur de musique et cinéaste australien. En 2015, ils ont lancé Small Island Big Song. Il s’agit d’un projet multiplateforme unissant les cultures maritimes des océans Pacifique et Indien à travers " des chansons, une déclaration musicale contemporaine et pertinente d'une région en première ligne de la crise climatique ".



Une centaine de musiciens, 16 nations



Ils ont ainsi enregistré et filmé plus d'une centaine de musiciens issus 16 nations insulaires des océans Pacifique et Indien. Il en résulte un album primé, un film, une plate-forme en ligne, un programme de sensibilisation et un concert en direct qui a fait le tour du monde sur quatre continents atteignant plus de 170 000 spectateurs en 2018. Deux tournées ont été organisées en 2018 et 2019. Small Island Big Song a remporté les German Record Critics' Awards 2019 pour l'album de l'année et du Royaume-Uni, les Songlines Music Awards 2019 pour le meilleur album Asie/Pacifique et ont été nominés pour les Independent Music Awards 2019 pour le meilleur album concept et la meilleure musique.



Le projet Small Island Big Song explore les liens culturels entre les descendants des marins des océans Pacifique et Indien à travers la migration austronésienne. Il entend établir un dialogue musical contemporain entre des cultures aussi lointaines que Hawaii, Madagascar, Aotearoa (Nouvelle-Zélande), Bornéo, Taiwan, les îles du détroit de Torres, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, Tahiti et Rapa Nui (île de Pâques).



Pour les Vaiteani, l’engagement pour la protection de la planète et son avenir leur semble " tellement nécessaire et urgent que c’est une magnifique opportunité pour nous de nous investir et de nous exprimer par le biais de ce que l’on sait faire : de la musique ! " Avec cette initiative, la voix est donnée aux petites îles afin de sensibiliser le monde sur les effets observés sur l’environnement dû au dérèglement climatique. " Ce sont elles qui sont les premières concernées par ces conséquences ! "



Des tournées en 2022



Par ailleurs, cette initiative est enrichissante et épanouissante car cela permet de " créer de la musique avec des artistes provenant d’autres îles. Nous sommes comme une grande famille reliée par les océans. Il y a beaucoup d’amour et de respect dans Small Island Big Song. Nous travaillons à distance sur les morceaux et faisons des réunions via Zoom, en anglais, toutes les deux semaines, pour échanger, se rencontrer et faire avancer le projet. " Les Vaiteani ajoutent : " Travailler sur cet album nous réjouit, chacun joue sur le morceau de l’autre avec des instruments traditionnels issus de sa culture. Cela donne des chansons uniques ! "



Un premier single annonçant la sortie du nouvel album de Small Island Big Song arrive prochainement. C’est un morceau écrit et composé par Luc qui a été choisi. Il sera chanté en tahitien. Des tournées de concerts internationales accompagnées d’échanges et de conférences sur différentes thématiques culturelles ou écologiques sont prévues en 2022.



En parallèle, les Vaiteani sont en tournée (L’Archipel Tour) pour la sortie de leur deuxième album baptisé "Signs". Après une longue pause due aux contraintes sanitaires, "nous sommes heureux de remonter sur scène". La première date de cette tournée était le 19 juin à Schiltigheim.