Vaitea Le Gayic va rentrer au Cesec

Tahiti, le 23 avril 2024 – Gisèle Teheiura, qui siégeait au Cesec au titre de la CSIP, vient de démissionner. La présidente de l'institution a donc acté la vacance de son siège. Parité oblige, c'est une femme qui devra être désignée par le syndicat pour la remplacer. Et c'est l'ancienne élue Tahoeraa, Vaitea Le Gayic, qui a également été conseillère au CESC, qui a été choisie.



La décision du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) constatant la vacance d'un siège d'un représentant désigné par la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) a été publiée au Journal officiel ce mardi. En effet, Gisèle Teheiura, qui siégeait au sein du collège des salariés au titre de la CSIP, a envoyé sa lettre de démission le 5 avril dernier sans en préciser les raisons. Le Cesec ayant acté sa décision, c'est maintenant au président du Pays de demander au syndicat de désigner quelqu'un d'autre pour la remplacer. Une femme évidemment, afin de respecter la parité imposée au sein de cette institution par la loi organique du 5 juillet 2019.



Une fois que la CSIP aura reçu officiellement cette demande, elle disposera d'un délai de 45 jours pour se mettre en règle en pourvoyant ce poste vacant. Mais cela devrait aller très vite puisque le choix est déjà fait. C'est en effet Vaitea Le Gayic qui a été choisie. “Elles se sont mises d'accord avec Gisèle, comme Vaitea a déjà été au CESC (entre 2013 et 2018, NDLR)”, nous a confirmé Cyril Le Gayic de la CSIP. Rappelons qu'en 2018, Vaitea Le Gayic avait démissionné de la CSIP pour pouvoir se présenter avec le Tahoeraa aux élections territoriales. En bonne position sur la liste, elle avait accédé à Tarahoi où elle a siégé pendant cinq ans jusqu'aux dernières élections.