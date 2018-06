Vaite Samg-Mouit "il faut plus de femmes chez les pompiers permanents"

Papeete, le 13 juin 2018 –La Journée nationale des sapeurs-pompiers aura lieu à Tahiti, ce samedi 16 juin 2018 place Vaiete de 9h à 12h. A l'occasion de cet événement, la rédaction de Tahiti infos a rencontré des pompiers qui ont accepté de parler de leur profession.

Vaite Samg-Mouit, 43 ans est la première femme sapeur-pompier professionnel en Polynésie française. Fière de son métier, elle a accepté de nous parler de son expérience en caserne.



Vingt-trois ans de caserne, Vaite Samg-Mouit en parle avec le sourire. " Après avoir été pompier volontaire pendant trois ans, je suis devenue pompier permanent en septembre 1998 ", se rappelle-t-elle avec fierté. "Je suis la première femme à être devenu sapeur-pompier professionnel en Polynésie française ". Aujourd'hui chef de garde adjointe et chef d'agrès, c’est-à-dire qu'elle peut commander un groupe de pompier et conduire un camion, le mot d'ordre de Vaite est d'être exemplaire. " Je n'ai jamais eu de problèmes à m'intégrer aux hommes. Mon ancien chef de corps Patrick Tehuiotua avait instauré une discipline dans la caserne. Il a toujours veillé à ce que le respect, la rigueur et l'entraide soient les maitres mots chez les pompiers de Punaauia. Je ne me suis jamais sentie discriminée et j'ai toujours fait comme les autres pompiers. Aujourd'hui,c'est toujours le cas avec mon chef de corps actuel. J'applique et je fais appliquer ce qu'on m'a appris ", raconte Vaite.



Elle s'est engagée en tant que pompier volontaire à l'âge de 20 ans parce qu'elle voulait faire quelque chose pour sa communauté : "Je voulais faire des interventions, porter secours aux personnes autour de moi, me rendre utile à ma communauté. Tout le monde me disait que pompier c'était un métier d'hommes. Je me suis engagée en tant que volontaire et puis le temps a passé et j'aimais ce métier. J'ai décidé de devenir professionnelle. Il n'y avait pas de femmes professionnelles alors je me suis dit pourquoi pas. C'était un défi, je serais une femme qui fait un métier d'homme comme eux ".



Elle devient pompier permanent puis commence par une formation initiale, puis passe le PSE 1 et PSE 2, de secourisme devient chef d'agrès et enchaîne les formations de secours routier, incendie. Elle devient formatrice incendie. En 2013, elle passe une formation de chef de garde. " Mon mari, ma famille et mes amis sont fiers de moi, fiers du métier que j'exerce" sourit-elle.