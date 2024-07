Vairao s’anime pour le Heiva

Tahiti, le 1er juillet 2024 - Les baraques et manèges sont de retour derrière le stade de Vairao. Un nouvel emplacement, mais un rendez-vous incontournable pour la mairie, afin de permettre aux familles de Taiarapu-Ouest, y compris les plus modestes, de profiter des festivités de juillet, en partenariat avec une association pour les activités de jeunesse.



Punaauia, Papara et même Mataiea, ces papiō sont inaccessibles pour les habitants les plus modestes du sud de Tahiti, faute de moyen de locomotion. C’est pour cette raison que le Heiva i Vairao est reconduit depuis plusieurs années par la municipalité. Vendredi 28 juin, l’inauguration s’est tenue en fin d’après-midi en présence de plusieurs élus de Taiarapu-Ouest. Quinze forains fidèles au rendez-vous, rejoints par quelques-uns de Vaitupa, vont contribuer à animer la petite commune jusqu’à la rentrée avec des restaurants, des snacks, des jeux et des manèges.



Un nouveau site

Un nouveau site d’implantation a été choisi cette année, entre le Centre des jeunes adolescents et le stade, pour tenter de limiter les nuisances sonores. Il est aussi plus spacieux et moins exposé à la circulation, avec deux parkings à proximité. “Cet espace sera bien animé dans les prochains mois, avec une exposition du CJA et la foire agricole”, annonce le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa. “On pense au dynamisme économique, mais aussi à la sécurité de nos familles, pour leur éviter de faire la route jusqu’en ville. (…) Il y a les JO qui arrivent, mais vu que la population de Vairao n’y aura pas accès, on devait assurer cet événement pour la jeunesse.”



En partenariat avec l’association Vairao Nui Here, des activités et animations sont programmées. Les sports collectifs et les concours de danse, de chant et de percussions traditionnelles seront à l’honneur. Un défilé des associations est également prévu pour célébrer le 14-Juillet. Et comme chaque année, des troupes du Heiva i Tahiti seront invitées à venir se produire.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 1 Juillet 2024 à 16:20 | Lu 353 fois