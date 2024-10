Vairao fait ses jeux

Tahiti, le 10 octobre 2024 – Pendant trois mois, jusqu’au 20 décembre, plus de 250 jeunes sont engagés dans les jeux interquartiers de Vairao. Cinq disciplines sont au programme, ainsi que des actions de prévention.





Entre la salle omnisports et les terrains de beach-volley et de basket, les matchs s’enchaînent à Vairao depuis l’ouverture des jeux interquartiers, le week-end dernier. Avec le volley-ball, le badminton et la pétanque, cinq disciplines sont proposées aux cinq quartiers engagés dans ce grand tournoi organisé par la commune et l’association Vairao Nui Here.



“Les Jeux olympiques sont un tremplin : on a mis en place ces structures sur le quai, et aujourd’hui, on fait en sorte de les animer. On essaie de créer une cohésion entre les quartiers pour le vivre-ensemble. D’ailleurs, il a des jeunes qui sont venus renforcer l’équipe d’un autre quartier », remarque le maire délégué et pilote du projet, Jonathan Tarihaa. “On a aussi prévu des séances de sensibilisation à l’environnement, de prévention par rapport à la drogue et à l’alcool, etc. Ce type d’événement, ça peut aider à diminuer la délinquance. On a plusieurs jeunes difficiles qui participent, et c’est une bonne chose !”, se réjouit l’élu. Faute de bus communal à Taiarapu-Ouest, le covoiturage est encouragé. Le recours à un prestataire de transport en commun sera réservé à quelques temps forts.



Plus de 250 participants et 30 référents

Enfants, adolescents et adultes, plus de 250 participants sont engagés, encadrés par plus d’une trentaine de référents et bénévoles, à raison de quatre rendez-vous hebdomadaires. “C’est compliqué pour certains en semaine, mais le week-end, il y a du monde ! Nos jeunes sont pleins d’émotions de pouvoir participer à chaque discipline. Ça les occupe”, confient Marianne et Véronique, référentes du quartier Papehere.



À la fois joueuse et référente du quartier Manonotau à seulement 25 ans, Hirirau confirme : “On apprécie beaucoup. Ça permet à nos jeunes de se découvrir autour d’activités collectives. Il faut parfois aller les chercher, mais une fois qu’ils sont lancés, ça fonctionne bien. Ça change du quotidien. On attendait nos interquartiers depuis juillet, mais avec les JO, on n’avait pas pu les faire. Là, c’est parti jusqu’en décembre !” La remise des prix, qui interviendra le 20 décembre avec le soutien de plusieurs sponsors, devrait être suivie d’une parade de Noël.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 10 Octobre 2024 à 16:09 | Lu 187 fois