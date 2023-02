Vaimiti Maoni intouchable en Californie

Tahiti, le 6 février 2023 - Cinq Tahitiens ont participé, samedi à Newport Beach, à la première étape du Va'a California Series. Sur un parcours marathon d'un peu plus de 18 km, on retiendra que Vaimiti Maoni a survolé la course avec un temps de 1h33'41 en devançant de près de 8 minutes sa plus proche poursuivante. Chez les messieurs, Steeve Teihotaata a pris la deuxième place derrière le spécialiste du SUP, Danny Ching.



En attendant le lancement de la saison de va'a à Tahiti, certains rameurs sont allés se tester en Californie. Samedi à Newport Beach, ils étaient cinq Tahitiens, dont Steeve Teihotaata et Vaimiti Maoni, à prendre le départ de la première étape du



Et l'on retiendra la victoire de Vaimiti Maoni qui a survolé les débats chez les dames. La rameuse de Ihilani a bouclé les 18 km du parcours en 1h33'41 et a devancé de près de 8 minutes sa plus proche poursuivante, la Californienne, Zoey Chesny. Toujours chez les dames, Vanina Doom s'est imposée en Master devant une autre Tahitienne, Albertine An.



Du côté des messieurs, Steeve Teihotaata, victorieux la semaine passée à San Diego de la Hanohano Challenge, s'est contenté de la deuxième place samedi à Newport Beach. Le natif de Bora Bora a été devancé par le spécialiste du SUP, Danny Ching . L'autre Tahitien engagé, Raihau Deane, s'est lui classé septième de la course.

