Vaimalama Chaves renonce à Miss Univers et Miss Monde

PAPEETE, le 25 juin 2019. Vaimalama Chaves vient d'annoncer qu'elle ne participera ni au concours de Miss Univers, ni au concours de Miss Monde. C'est une de ses dauphines qui devraient représenter la France à ces concours internationaux.



Miss France 2019, Vaimalama Chaves, a révélé qu'elle ne se présenterait ni au concours de Miss Univers, ni au concours de Miss Monde. "Comme vous devez le savoir, les filles vont venir se préparer à Tahiti et je ne peux pas ne pas être là", explique-t-elle. "Pour vivre la vie que vous voulez avoir, il faut savoir renoncer à ce que vous ne voulez pas. Et moi je veux être ici. Alors voilà, j'ai choisi la Polynésie au détriment de Miss Univers et Miss Monde, quelle que soit la date à laquelle ça aura lieu. (...)

La préparation des Miss se fera en Polynésie et je ne peux pas ne pas être là ! Pour vivre la vie que vous voulez, vous devez renoncer à ce que vous ne voulez pas. Je n’ai pas besoin de plus, les concours internationaux se feront sans moi cette année".



C'est donc une de ses dauphines qui devrait participer à ces concours internationaux.