Vaimalama Chaves est la nouvelle miss Tahiti

PAPEETE, le 23 juin 2018-La Polynésie a choisi sa nouvelle ambassadrice en la personne de Vaimalama Chaves. Ses première et deuxième dauphines sont respectivement Emehe Dezerville et Vehi Boudot, et Tihina Ropiteau a été sacrée Miss Heiva. La nouvelle reine de beauté représentera le fenua lors de l'élection de Miss France 2019, en décembre prochain.



C'est dans en célébrant le Mana que les dix vahine purotu ont défilé, ce soir, dans les jardins de la mairie de Papeete. Une soirée de toute beauté. Comme à l'accoutumée, les milliers de personnes présentes ont encouragé leurs candidates préférées, scandant leur nom ou leur numéro le plus fort possible. Lors des différents passages, le plus remarqué et apprécié a été encore, bien évidemment, celui en maillot de bain, dévoilant davantage les silhouettes sculptées des jeunes femmes. De son côté, le jury présidé par Vaea Ferrand, Miss Tahiti 2016, et composé d'autres personnalités, dont des sportifs de haut niveau, a eu bien du mal à départager les prétendantes au titre de Miss Tahiti 2018.



C'est finalement Vaimalama Chaves qui avait été choisie par le public lors du gala qui a remporté le titre d'ambassadrice de beauté du fenua. Emehe Dezerville et Vehi Boudot sont respectivement sa première et deuxième Dauphine. Tihina Ropiteau a remporté l'écharpe de Miss Heiva, tandis que Ravahere Munoz Lucero a remporté le prix du meilleur costume et le coup de coeur du jury.