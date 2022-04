Vaihinaura Fauura est Miss Marquises 2022

Tahiti, le 11 avril 2022 - Vaihinaura Fauura a été consacrée Miss Marquises 2022 samedi soir à Tahiti. Originaire de Fatu Hiva, et âgée de 22 ans, elle a été choisie parmi les cinq prétendantes au titre, au terme d'une soirée ponctuée de shows et de défilés mettant à l'honneur la culture marquisienne.

Les cinq prétendantes au titre de Miss Marquises ont été départagées samedi soir à Tahiti : c'est Vaihinaura Fauura, qui a été élue reine de beauté de la Terre des Hommes.



C'est au terme d'une soirée de près de trois heures, célébrant la beauté et la culture marquisiennes que la jeune fille de 22 ans originaire de Fatu Hiva a été consacrée. Elle succède à Tumuria O'Connor qui avait été élue en 2019. Keheani Tinorua a remporté le titre de 2e dauphine et Kaveei Cancian celui de 1re dauphine.





