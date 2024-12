Vaiana 2 déferle jusqu’à la Presqu’île

Tahiti, le 11 décembre 2024 – La suite des aventures de Vaiana enchaîne les records à l’international. Sans surprise, le succès est aussi au rendez-vous au Fenua, jusqu’à Taravao où l’unique salle de cinéma profite de cette attractivité salvatrice.





La suite des aventures de Vaiana enchaîne les records depuis sa sortie en salles, le 29 novembre. En France, les derniers chiffres font état de plus de 4 millions de spectateurs en deux semaines, se rapprochant à grande vitesse des 5,6 millions totalisés par le premier opus. Aux États-Unis, le Disney de Noël a signé le meilleur démarrage pour un film d’animation, tout en se classant, à ce jour, comme le cinquième plus gros succès de l’année.



En Polynésie, sans surprise, l’engouement est également au rendez-vous. Les salles obscures de Tahiti sont prises d’assaut par les familles. Une affluence vécue comme une bouffée d’oxygène par les professionnels du secteur, face à la concurrence des plateformes en ligne. La demande est telle que le petit cinéma de Taravao affiche régulièrement “complet”, au point de prendre le parti de n’avoir plus que Vaiana 2 à l’affiche cette semaine. Une première depuis son ouverture, fin 2019, marquée par la crise sanitaire.



Une programmation sur-mesure

“La semaine dernière, on avait vendu tous les tickets d’avance. C’était de la folie ! J’ai dû refuser jusqu’à 50 personnes par séance, vu que je n’ai qu’une salle de 123 places. J’ai été obligée d’annuler d’autres films, comme Wicked, pour les remplacer par Vaiana 2 pour faire face à la demande. Habituellement, on est fermé le lundi et le mardi, mais là, on tourne tous les jours”, se réjouit Corina Chonel, responsable opérationnelle du Majestic Iti. “Vaiana 2 nous a sauvés ! C’était vraiment calme ces six derniers mois. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j’ai le droit de diffuser le film pendant un an.”



Ce début de semaine s’est avéré plus calme, mais des écoles, puis des colonies de vacances ont prévu de venir. Le mercredi et le week-end sont logiquement plus prisés, de même que les séances en 2D, moins coûteuses que celles en 3D. Ça n’empêche pas certains spectateurs de revenir. “J’ai déjà vu des parents et leurs enfants deux fois en dix jours”, s’amuse Corina Chonel.



En marge de “la vague Vaiana”, la petite équipe table sur deux autres films familiaux, très attendus ce mois-ci, pour continuer à remplir la salle : Mufasa, le Roi lion et Sonic 3.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 11 Décembre 2024 à 15:22 | Lu 351 fois