"Vahine himene" à Moorea

PAPEETE, le 26 septembre 2019 - Le concert-documentaire, Vahine himene, proposé plusieurs fois à Tahiti s’exporte. Il sera proposé sur l’île sœur samedi soir en plein air.



Félix Vilchez, à l’origine des concerts-documentaires, organise un événement en plein et à Moorea. " On va jouer Vahine himene ", précise-t-il. Pourquoi Moorea ? " Dans un souci de démocratisation de la musique et de la culture ."



Vahine himene, comme Les Pionniers oubliés, mettent en scène des chanteurs et musiciens dont les interprétations sont entrecoupées par la projection sur grand écran de témoignages.



Les chansons d’Emma Terangi, Esther, Loma, Mila seront reprises par Reia Poroi, Florence Manea et Dorielle. Un orchestre de six musiciens les accompagnera.



Pour les spectateurs de Tahiti, une navette sera mise en place par Terevau. D’après Felix Vilchez, " c’est une première dans ce sens là ! ".