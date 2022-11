Vahine Fierro visera l'exploit à Hawaii

Tahiti, le 7 novembre 2022 - Eliminée en quarts de finale au Saquarema Pro, au Brésil ce lundi, Vahine Fierro a chuté d'une place au classement des Challenger series et accuse toujours plus de 6 000 points de retard sur la dernière place qualificative pour le CT. Mathématiquement la Tahitienne a encore une infime chance de décrocher un ticket pour l'élite mondial du surf, à Hawaii en décembre.



Au Squarema Pro, au Brésil, Vahine Fierro a disputé, lundi, son deuxième quart de finale cette saison sur le circuit des Challenger series (CS). Et au vu de ses performances des tours précédents sur le spot de Itauna, la surfeuse de Huahine pouvait aborder avec confiance sa série où elle était opposée à sa partenaire en équipe de France, Tessa Thyssen. Sauf que ce lundi, la Tahitienne n'a pas su trouver les bonnes vagues, même si elle a ouvert son compteur dans ce quart avec une note de 5.33.



La native de Saint-Martin lui a ensuite répondu avec un score de 5.40 pour reprendre la tête de la série et pour ne plus jamais la lâcher. Thyssen s'est montrée très active en enchainant les vagues avant de finalement décrocher un 5.47 sur sa sixième tentative, pour un total de 10.87. Vahine Fierro avait alors besoin d'une note de 5.54 pour repasser en tête. Dans les dernières minutes, l'ex-championne du monde junior a eu les opportunités de décrocher ce score. Sur une première petite gauche d'abord notée 5.07, avant de s'engager sur une nouvelle vague beaucoup plus consistante où elle a pu enchainer trois grosses manœuvres avant de chuter en fin de parcours. Une chute qui lui a certainement coûté la qualification pour les demi-finales et de précieux points dans la course au CT.

Viser la finale à Haleiwa Neuvième au classement des Challenger series avant l'étape brésilienne, Vahine Fierro visait au moins les demi-finales au Squarema Pro, ce qui lui aurait permis d'engranger 6085 points et de refaire une grande partie de son retard sur la cinquième et dernière place qualificative pour le CT. Petit ratée donc pour la Tahitienne qui a dû se contenter de 4745 points et qui chute d'une place au classement des CS.



Fierro devait également compter sur des contre-performances de ses adversaires directes à la qualification. Et elle n’a pas eu plus de réussite de ce côté-là. L'absence de l'Australienne, Nikki Van Dijk, au Brésil a notamment profité à la Portugaise Teresa Bonvalot, demi-finaliste à Saquerama, et qui reprend provisoirement cette fameuse cinquième place au classement.



Et si l'on fait les comptes avant l'ultime étape des CS, prévue entre le 26 novembre et le 7 décembre à Haleiwa, Vahine Fierro a encore une infime chance de qualification pour le prochain CT. Pour cela elle devra disputer au moins la finale à O'ahu et espérer encore une fois des sorties prématurées de ses concurrentes directes. Cela semble mal embarqué pour la Tahitienne, mais elle pourrait s'inspirer de son illustre ainé, Michel Bourez. En 2008, le Spartan s'était imposé à Haleiwa pour s'offrir sa première qualification sur le CT.



Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 7 Novembre 2022 à 18:55 | Lu 87 fois