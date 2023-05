Vahine Fierro stoppée en quarts de finale à Snapper

Tahiti, le 12 mai 2023 - Dernière Tahitienne en lice à Snapper Rocks, théâtre de la première étape des Challenger series, Vahine Fierro a été stoppée ce jeudi en quarts de finale dans le Queensland. La surfeuse de Huahine s'est heurtée à l'expérimentée australienne, Sally Fitzgibbons. Fierro pourra se consoler avec les 4 745 points engrangés sur cette étape.



Fortune très diverse pour les deux surfeurs tahitiens engagés sur le spot de Snapper Rocks (Australie, Queensland), théâtre de la première étape des Challenger series (CS). Si Kauli Vaast a été éliminé pour 0.16 point dès son entrée en lice, mercredi, Vahine Fierro a connu de son côté plus de réussite. Mais pour sa première série de la compétition, disputée également ce mercredi, la native de Huahine n'est pas passée loin de la sortie. Dernière de son heat au moment d'aborder les quatre dernières minutes, Fierro a fait jouer sa priorité pour s'offrir une belle note de 7.17 couplée à un premier score de 5.60. Un total de 12.73 et la Tahitienne prenait finalement la deuxième place de sa série et se qualifiait pour les huitièmes de finale.



Fierro remporte son duel des championnes du monde



Vahine Fierro enchaînait donc ce jeudi dans le Queensland avec sa série des huitièmes de finale. En “one on one” (face-à-face) l'ex-championne du monde junior (2018) retrouvait la Portugaise Francisca Veselko, qui a décroché le titre suprême dans la même catégorie en février dernier. Un beau morceau pour la Polynésienne. Mais d'entrée, Fierro allait prendre la main dans ce duel de championne du monde. Avec une première vague notée 7.17, elle ajoutait ensuite une deuxième note de 5.00 pour un total de 12.17 et se plaçait en tête de sa série. La Tahitienne restait cependant sous la menace de sa rivale portugaise qui n'avait besoin “que” d'un 6.35 pour éliminer Fierro.



Veselko n'est d'ailleurs pas passée très loin de cette note dans les cinq dernières minutes avec une vague notée 6.00. La Tahitienne s'est définitivement mise à l'abri d'un retour de son adversaire dans les dernières secondes quand elle s'est engagée sur belle droite où elle a pu dérouler son surf. À l'arrivée, une grosse note de 8.50 qui portait son total à 15.17. Largement suffisant pour passer cette série et rejoindre les quarts de finale de la compétition. “J'étais plutôt en contrôle tout au long de la série”, a indiqué Fierro à sa sortie de l'eau, au micro de la WSL. “Dans les deux dernières minutes, il a fallu faire les bonnes décisions. Elle s'est engagée sur une vague qui pouvait lui rapporter la note dont elle avait besoin, mais ne l'a pas eue finalement. Et dans les dernières secondes, un utilisant ma priorité, j'attrape une dernière vague qui m'a sauvée." #VahineFierro setting the tone for the day here at the @BoostAus #GoldCoastPro 💪

Belle empoigne face à Fitzgibbons



La Tahitienne a ensuite patienté près de huit heures avant de retourner à l'eau pour disputer sa série des quarts de finale. Face à elle un autre très gros morceau : l'expérimentée australienne, Sally Fitzgibbons et ses 12 victoires sur le CT se présentaient face à elle. Dans sa quête vers le tour mondial Vahine Fierro devra forcément battre ses mastodontes du surf féminin.



Et face à Fitzgibbons Vahine Fierro ne s'est évidemment pas démontée. La surfeuse de Huahine s'installait en tête de la série dès les premières minutes avec deux vagues notées 6.33 et 5.50 pour un total de 11.83.



Fitzgibbons a répondu ensuite avec un score de 7.33. Dans la foulée elle s'engageait sur une nouvelle droite pour scorer un 5.00 qui lui offrait alors la tête de la série avec un total de 12.33. Puis au moment d'aborder les dix dernières minutes, Fierro repassait en tête grâce à sa meilleure note de la série avec 6.50 et un score global de 12.83. Sauf que l'Australienne allait rapidement lui ravir la première place avec un nouveau score de 6.20, portant son total à 13.53. La Tahitienne avait alors besoin d'une grosse note de 7.04 pour poursuivre sa route dans le Queensland. Une note qui ne viendra pas dans les dernières minutes. Et c'était donc une sortie en quart de finale pour Fierro. Cette dernière pourra néanmoins se contenter des 4 745 points engrangés à Snapper. With another heat win, @Sally_Fitz has a Semifinal spot locked in! 🔒

Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 12 Mai 2023 à 09:19 | Lu 283 fois