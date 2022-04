Vahine Fierro s'offre une demi-finale au Portugal pour son retour

Tahiti, le 10 avril 2022 - Pour son retour à la compétition, Vahine Fierro s'est offert ce week-end, au Portugal, une demi-finale au Caparica Surf Fest (QS 1000). La native de Huahine a été stoppée par Maud Le Car. Chez les messieurs, Kauli Vaast s'est arrêté en 16es de finale et Mihimana Braye a lui été sorti aux portes des quarts de finale.



Opérée de l'oeil droit en début d'année, Vahine Fierro a fait ce week-end son retour à la compétition, au Portugal, pour le Caparica Surf Fest (QS 1000), deuxième et dernière étape du circuit QS européen pour ces dames. Et l'ex-championne du monde junior (2018), assurée déjà de disputer les Challenger Series grâce à une wild-card, n'a pas fait le déplacement pour rien puisqu'elle s'est hissée jusque dans le dernier carré où elle a été stoppée dans son élan par la surfeuse de Saint-Martin, Maud Le Car.



La native de Huahine avait pourtant pris le meilleur départ de la série en obtenant une belle note de 7.83 sur sa deuxième vague, combinée ensuite à un score de 5.23 sur sa cinquième vague, pour un total de 13.06. Le Car de son côté a eu plus de mal à trouver du rythme dans la série. Une note de 6 puis de 6.60, pour un score de 12.60 lui permettait cependant de rester à portée de tir de la Tahitienne. Puis dans la dernière minute de la série, la Saint-Martinoise allait trouver la vague qu'il lui fallait pour coiffer au poteau Vahine Fierro. Une dernière note de 6.73, pour un total de 13.33 allait en effet permettre à Le Car d'éliminer d'un rien son adversaire. C'est en tout cas un retour à la compétition très encourageant pour Vahine Fierro à un peu moins d'un mois des Challenger Series (CS) qui débuteront le 7 mai en Australie.



Des CS que ne verront pas cette saison Marion Philippe et Aelan Vaast. La première a été éliminée au Portugal au stade des huitièmes de finales par... Vahine Fierro. Et la benjamine de la fratrie Vaast a été sortie en 16es toujours par Fierro.

Les Challenger Series pas encore assurées pour Vaast et Braye Les messieurs étaient également au Portugal ce week-end, avec Kauli Vaast et Mihimana Braye engagés dans le tableau masculin. Les deux surfeurs ont cependant connu moins de réussite que leur compatriote Vahine Fierro. Le triple champion d'Europe junior a vu sa route s'arrêter dès les 16es de finale. Dans une série à quatre, Vaast a obtenu la troisième note de la série (10.40) derrière les 12.87 de Ian Fontaine et 12.57 de Marco Mignot. Mihimana Braye a lui passé une série de plus que son camarade avant de chuter en huitièmes de finale face au Marocain Ramzi Boukhiam et Ian Fontaine.



Des sorties prématurées qui n'arrangent pas les affaires des deux Tahitiens. Avec seulement 2 385 points au classement pour Braye et 1 885 points pour Vaast, ils sont pour le moment hors du top 10 du circuit QS européen, synonyme de qualification pour les CS. Ils auront une dernière chance de rattraper leur retard au Pro Santa Cruz (QS 3000) qui démarre mercredi, toujours au Portugal.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 10 Avril 2022 à 18:22 | Lu 193 fois