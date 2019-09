Vahine Fierro fait mieux que la n°1 française

Vahine Fierro participe actuellement aux championnats du monde de surf amateur organisés par l’ISA au Japon, du 7 au 15 septembre. Après avoir remporté sa première série vendredi, elle a pu se qualifier pour le round 3 puis pour le round 4 en faisant mieux que la n°1 française Johanne Defay.



Vahine Fierro a fait un très bon début de compétition aux championnats du monde de surf amateur organisés par l’ISA (international surfing association). Elle a débuté la compétition vendredi par une victoire de série au round 1 face à l’Italienne Giada Legati et la Fidjienne Kayla Wakeham, grâce à un total sur deux vagues de 12.53.



Au round 2, samedi, lors du deuxième jour de compétition, dans des vagues toujours aussi petites - moins d’un mètre -, elle totalise 8.5 sur 20 et termine deuxième de sa série derrière la Japonaise Mahina Maeda qui réussit à obtenir 11.77 sur le total de ses deux meilleures vagues.



Au round 3, les choses se corsent, la surfeuse de Huahine se retrouve opposée à Johanne Defay, Silvana Lima et Paige Hareb respectivement 10e, 13e, et 16e au classement de la world surf league, la ligue professionnelle. Toutes les trois sont des surfeuses du Top 17 professionnel contrairement à Vahine Fierro qui est 17e au classement des world qualifying series.