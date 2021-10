Vahine Fierro et Michel Bourez toujours en course au Pro France

Tahiti, le 20 octobre 2021 – Michel Bourez a passé, ce mercredi, ses séries du premier et du second tour au Pro France, à Hossegor. Vahine Fierro de son côté s'est hissée en quarts de finale dans le tableau féminin. Mihimana Braye et Kauli Vaast ont été sortis dès leur entrée en lice.



En difficulté tout au long de cette saison, Michel Bourez, 35 ans, a montré ce mercredi qu'il avait encore de la ressource. Le Spartan a fait son entrée en lice au Pro France, à Hossegor, troisième et avant-dernière étape des Challenger Series.Au premier tour, le Tahitien a rapidement pris les commandes de sa série en obtenant d'entrée un 5.83 et 5.87 pour un total de 11.70. Un score suffisant pour s'offrir la deuxième place du heat derrière le Costaricien Carlos Munoz (13.03).



Une première série de franchie pour Bourez qui doit au réaliser un gros résultat dans les Landes pour garder intacte ses chances de retrouver le CT en 2022. Au round 2, le Tahitien a également frappé d'entrée en scorant un 6.17 avant d'enchainer par trois petites notes. Et sur sa quatrième vague, Bourez va finalement obtenir une note de 6.23 pour un total de 12.40.



Encore une fois un total suffisant pour décrocher la deuxième place de la série derrière l'Australien Wade Carmichael (13.23). Le Spartan se remettra à l'eau dans la nuit de mercredi à jeudi pour sa série du troisième tour avec deux gros clients : le Portugais Frédérico Morais et le Réunionnais Jorgann Couzinet. A noter que les deux autres Tahitiens engagés au Pro France, Mihimana Braye et Kauli Vaast ont été tous les deux éliminés au premier tour.







Vahine Fierro dans le grand huit



Dans le tableau féminin Vahine Fierro a également passé deux tours ce mercredi. Dans sa série du round 2, la native de Huahine a marqué les esprits en s'offrant une belle de note 14.27 (7 et 7.27) et la première place de sa série. Puis en huitièmes de finale, dans une série à deux, Fierro a assuré l'essentiel avec une note de 10.43 (5 et 5.43) pour éliminer l'Australienne Keely Andrew (8.83). En quarts de finale, l'ex-championne du monde junior a rendez-vous avec l'Américaine Caitilin Simmers.

Rédigé par Désiré Teivao le Mercredi 20 Octobre 2021 à 09:59 | Lu 150 fois