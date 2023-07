Vahine Fierro et Kauli Vaast vers les quarts de finale au Ballito Pro

Tahiti, le 6 juillet 2023 – Vahine Fierro et Kauli Vaast continuent d'impressionner au Ballito Pro, troisième étape des Challenger series. Ce jeudi les surfeurs tahitiens ont passé avec la manière leur série des huitièmes de finale. La native de Huahine a obtenu une note de 14.93, dont un 8.50, pour passer la Brésilienne Laura Raup. Le surfeur de Vairao de son côté avec un 8.10, et un total de 14.43, a éliminé l'Américain Dimitri Poulos.



Rien ne semble les arrêter en ce moment. Vahine Fierro et Kauli Vaast continuent leur route au Ballito Pro, troisième étape des Challenger series. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les olympiens ont passé sans encombres leur série des huitièmes de finale.



La surfeuse de Huahine a notamment marqué les esprits dans le tableau féminin en s'offrant la meilleure note de la journée avec un total de 14.93, dont un score de 8.50 obtenu sur sa troisième vague. La Tahitienne a ensuite assuré sa qualification avec un back-up de 6.43. Face à elle la jeune brésilienne, Laura Raup, a bien tenté de résister mais avec un score global de 13.67 (7.00 + 6.67) elle s'inclinait donc face à Vahine Fierro en route pour son deuxième quart de finale cette saison sur les Challenger series. Elle retrouvera la solide et expérimentée australienne, Sally Fitzgibbons. #VahineFierro finishes off the day with an 8.50 and a spot in the Quarterfinals!

Tune in for the next call at the #BallitoPro: Tomorrow, July 7 | 7:00 am SAST@KwaDukuza_LM #ONeill pic.twitter.com/GchOsKSFdd

— World Surf League (@wsl) July 6, 2023

Rien ne semble les arrêter en ce moment. Vahine Fierro et Kauli Vaast continuent leur route au Ballito Pro, troisième étape des Challenger series. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les olympiens ont passé sans encombres leur série des huitièmes de finale.La surfeuse de Huahine a notamment marqué les esprits dans le tableau féminin en s'offrant la meilleure note de la journée avec un total de 14.93, dont un score de 8.50 obtenu sur sa troisième vague. La Tahitienne a ensuite assuré sa qualification avec un back-up de 6.43. Face à elle la jeune brésilienne, Laura Raup, a bien tenté de résister mais avec un score global de 13.67 (7.00 + 6.67) elle s'inclinait donc face à Vahine Fierro en route pour son deuxième quart de finale cette saison sur les Challenger series. Elle retrouvera la solide et expérimentée australienne, Sally Fitzgibbons.

Un Kauli Vaast patient



Kauli Vaast de son côté a également impressionner. Après son 14 au deuxième tour et son 13.27 en 16èmes de finale, le natif de Vairao est resté dans ses standards ce jeudi. Dans une série très lente, Vaast a frappé dans les dix dernières minutes pour obtenir une belle note de 8.10. Et à trois minutes de la fin, le Tahitien a plié son heat avec 6.33 pour un total de 14.43. L'Américain Dimitri Poulos ne répondra qu'avec un 6.83 et 5.80, pour un score global de 12.63, et qui laissait donc la qualification pour les quarts de finale au triple champion d'Europe junior.



Au tour suivant, Kauli Vaast sera opposé à un autre Américain, Cole Houshmand. Ce dernier a notamment remporté en mai dernier le Sydney Pro. The last Men’s Quarterfinal spot goes to #KauliVaast 👏



Watch the #BallitoPro live on https://t.co/ie0ZfMVLPY.#ONeill @KwaDukuza_LM pic.twitter.com/az5PQ5WGqZ

— World Surf League (@wsl) July 6, 2023

Kauli Vaast de son côté a également impressionner. Après son 14 au deuxième tour et son 13.27 en 16èmes de finale, le natif de Vairao est resté dans ses standards ce jeudi. Dans une série très lente, Vaast a frappé dans les dix dernières minutes pour obtenir une belle note de 8.10. Et à trois minutes de la fin, le Tahitien a plié son heat avec 6.33 pour un total de 14.43. L'Américain Dimitri Poulos ne répondra qu'avec un 6.83 et 5.80, pour un score global de 12.63, et qui laissait donc la qualification pour les quarts de finale au triple champion d'Europe junior.Au tour suivant, Kauli Vaast sera opposé à un autre Américain, Cole Houshmand. Ce dernier a notamment remporté en mai dernier le Sydney Pro.

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 6 Juillet 2023 à 10:50 | Lu 209 fois