Vahine Fierro bat la n°1 mondiale

PAPEETE, le 3 octobre 2019 - Vahine Fierro s’est qualifiée pour le round 3 du Roxy Pro France dans la nuit de mercredi à jeudi. Elle s’est offerte le luxe de battre la n°1 mondiale Carissa Moore. C’est la première victoire de série lors d’une épreuve du WCT pour la jeune surfeuse de Huahine.



Dès son entrée en lice au round 1 du Roxy Pro France, Vahine Fierro a fait très fort en battant la n°1 mondiale, la Hawaiienne Carissa Moore, et la n°12 mondiale Nikki Van Dijk. C’est la deuxième fois que la surfeuse de Huahine de 19 ans était invitée à cette compétition.



Sur un plan d’eau agité et changeant en raison de la marée, dans des vagues d’environ 1m50, Vahine Fierro a su tirer son épingle du jeu. C’est pourtant Carissa Moore qui prend la tête de la série en obtenant une note de 4.83 sur 10 sur une première vague, puis une note de 5.17 sur une deuxième vague, elle ne fera pas mieux dans le reste de la série (10.00).



Vahine Fierro a dû attendre la moitié de la série (15’) pour prendre sa première bonne vague en « backside », dos à la vague. Elle parvient à enchaîner quatre rollers et obtient une note de 5.17 sur 10. Le surf en backside est un point fort pour Vahine, un surf backside qu’elle a pu travailler depuis son plus jeune âge sur les longues droites de récif de son île, Huahine.



Sa deuxième meilleure vague est également une droite, à neuf minutes de la fin. Elle exécute un premier roller radical puis une deuxième, c’est suffisant pour obtenir une note de 5.47 qui se révèlera être la meilleure note de la série. Elle prend à ce moment-là la tête de la série, qu’elle conservera jusqu’à la sirène finale. (10.64)



De son coté, Michel Bourez termine à la troisième place de sa série du round 1, derrière l’Australien Jack Freestone et le Réunionnais Jérémy Florès. Michel Bourez n’a pris que quatre vagues dans la série, tombant sur sa troisième chance de scorer. Bourez n’a pas mal surfé (8.90) mais Freestone (11.77) et Florès (9.10) ont fait mieux, dans ces conditions difficiles. Il devra passer par les repêchages. SB/FTF