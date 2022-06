Vague de chaleur: jusqu'à 43 degrés encore attendus en Espagne

Madrid, Espagne | AFP | mardi 14/06/2022 - L'Espagne vivait mardi une nouvelle journée de chaleur "extrêmement préoccupante" avec 43 degrés attendus dans le sud du pays, soit plus de dix degrés de plus que les normales saisonnières.



"Cette vague de chaleur si précoce" avec des températures battant "des records et qui s'ajoute à une autre vague de chaleur il y a un moins d'un mois" est un fait "extrêmement préoccupant", a déclaré la ministre de la Transition Ecologique, Teresa Ribera, sur la télévision publique.



A part les régions des Asturies (nord-ouest) et l'archipel atlantique des Canaries, la quasi-totalité du pays était placé en alerte chaleur mais les températures les plus élevées étaient attendues dans le centre et le sud, avec 43 degrés prévus à Cordoue, 41 à Badajoz ou 40 à Tolède, selon l'agence météorologique Aemet.



Lundi, la température maximale a été enregistrée à Montoro, dans la province de Cordoue, avec 42,9 degrés.



Conséquence de cette vague de chaleur, le risque d'incendies est "extrême" sur une grande partie du territoire, selon l'Aemet.



D'après l'agence météorologique, les températures sont supérieures "de 7 à 12 degrés" aux normales saisonnières et cette vague de chaleur devrait se prolonger jusqu'à samedi au moins.



Provoquée par une arrivée d'air chaud venue du Maghreb, cette vague de chaleur va toucher le sud-ouest de la France à partir de mardi avec des températures entre 34 et 36°C, et des pointes à plus de 40°C localement, selon Météo-France. Elle doit ensuite frapper tout le pays d'ici le week-end.



Signe sans équivoque du réchauffement de la planète, les vagues de chaleur se multiplient et s'intensifient un peu partout dans le monde.



En incluant la vague actuelle, l'Espagne a traversé quatre épisodes de températures extrêmes sur les dix derniers mois.



Une vague de chaleur a ainsi touché le pays en août 2021 lorsque le record de la température la plus élevée jamais enregistré en Espagne a été battu (47,4 degrés à Montoro).



Des températures exceptionnellement élevées ont ensuite été enregistrées entre Noël et le jour de l'An, tandis que le mois de mai 2022 a été le mois de mai le plus chaud depuis le début du siècle dans le pays.