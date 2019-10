Vague d'incendies en Syrie et au Liban, qui appelle ses voisins à l'aide

Beyrouth, Liban | AFP | mardi 15/10/2019 - Une vague d'incendies ravage depuis lundi plusieurs régions du Liban et de la Syrie, ayant tué deux personnes en Syrie et une au Liban, où les autorités ont appelé les pays voisins à l'aide.



Le Premier ministre libanais, Saad Hariri, a annoncé mardi avoir contacté des responsables de "plusieurs pays pour l'envoi d'hélicoptères et d'avions". "Nous avons contacté les (pays) Européens qui enverront des aides" dans les prochaines heures, a-t-il précisé.

En visite sur l'île voisine de Chypre où il a rencontré le président Nicos Anastasiades, le ministre de la Défense Elias Bou Saab a déclaré mardi avoir "demandé de l'aide" à Nicosie. "La réponse a été rapide et des avions chypriotes sont au Liban depuis hier". M. Bou Saab a ajouté que des avions de Grèce devaient arriver au Liban dans les prochaines heures.

Quelques 103 incendies se sont déclenchés dans plusieurs régions du Liban depuis lundi, selon l'agence nationale d'information (ANI), citant le directeur de la Défense civile.

Un civil est mort dans la nuit de lundi à mardi dans le Chouf --l'un des principaux foyers touchés avec le massif d'Iqlim al-Kharroub (sud)-- en tentant d'aider les équipes de la Défense civile.

De nombreux habitants ont déserté leurs foyers en raison de "dizaines" de cas de "suffocation" dans des zones résidentielles touchées, a indiqué l'ANI.

Avec des moyens limités et dépourvu d'avions bombardiers d'eau opérationnels, le Liban subit depuis des années des incendies saisonniers sans être en mesure de les endiguer.

Dans la Syrie voisine, de grands incendies se sont également déclarés, notamment dans les provinces de Tartous et de Lattaquié (ouest) ainsi qu'à Homs (centre).

A Lattaquié, deux personnes sont mortes alors qu'elles tentaient de maitriser les flammes, selon l'agence officielle Sana.

La province de Tartous a été ravagée par une centaine d'incendies depuis lundi, a précisé Sana, dont la majorité ont été maitrisés d'après le gouverneur de la province, Safwane Abou Saada, cité par l'agence.

Dans la province centrale de Homs, aucune victime n'a été déplorée, les dégâts se limitant à des pertes "matérielles, notamment des arbres dans certaines zones forestières et les réseaux d'électricité", a indiqué le gouverneur Talal Barazi, cité par Sana.